DanDaDan: Stagione 2 si mostra finalmente nel trailer ufficiale, che conferma la data di uscita su Netflix

DanDaDan: Stagione 2 ha una data di uscita confermata su Netflix, come riferito anche dal trailer ufficiale che potete vedere qui sotto, e che mostra anche qualche primo scorcio sulle nuove avventure che dovranno affrontare i protagonisti.

Come era stato riferito in precedenza, il lancio su Netflix corrisponde a quello annunciato in precedenza da Crunchyroll ovvero avverrà il 3 luglio, con la nuova stagione della serie che arriverà anche al cinema attraverso un evento speciale che condensa le prime puntate in una sorta di film da vedere sul grande schermo.

Come visibile nel trailer, la Stagione 2 di DanDaDan sarà incentrata soprattutto sulla di Malocchio, lo yokai che fa la sua apparizione nella seconda stagione della serie animata e che diventerà un elemento importante nella storia.