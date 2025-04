DOOM e Wolfenstein sono i protagonisti del nuovo Humble Bundle "id & Friends", un grande affare

Il nuovo Humble Bundle si chiama "id & Friends" ed è davvero un grande affare per chi ama gli sparatutto in prima persona, visto che consente di portarsi a casa una notevole quantità di giochi tra DOOM e Wolfenstein in forte sconto.

Il sistema è quello classico degli Humble Bundle, ovvero consente di creare l'offerta in base a quanto si vuole spendere, ma si tratta di un'ottima occasione anche per quanto riguarda il bundle più grande, considerando lo sconto applicato sul costo dei prodotti.

Come potete vedere a questo indirizzo sul sito ufficiale, si parte da 4,40€ per un pacchetto contenente due soli giochi e si arriva a un minimo di 24,64€ per il bundle con 11 articoli all'interno, passando attraverso il bundle da 6 articoli al prezzo di 10,56€.