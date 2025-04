Uno dei giochi PlayStation Plus di maggio potrebbe essere stato svelato: sarebbe un horror piuttosto recente

Non c'è nulla di ufficiale, ma alcune segnalazioni da parte di utenti fanno pensare alla possibilità che tra i giochi PlayStation Plus in arrivo a maggio possa esserci anche un horror alquanto recente, ovvero Until Dawn Remake, che potrebbe essere messo a disposizione per tutti gli utenti del Plus Essential, Extra e Premium.

La questione è partita dalla comparsa del titolo in questione all'interno della pagina ufficiale di PlayStation Plus, che avrebbe segnalato la presenza di Until Dawn, il recente remake dell'avventura horror, tra i "giochi mensili" dell'abbonamento Sony.

Difficile dire se l'informazione sia trapelata prima del tempo o se si sia trattato di un errore tecnico di qualche tipo, ma a conferma di questa comparsa ci sono anche degli screenshot, come quello visibile qui sotto.