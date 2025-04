Until Dawn: fino all'alba, la recensione del film tratto dal videogioco di Supermassive Games

Come realizzare il film di un videogioco che fa finta di essere un film? È una domanda quasi filosofica, che probabilmente David F. Sandberg deve essersi fatto nel momento in cui ha pensato all'adattamento cinematografico di Until Dawn, opera videoludica di grande successo del 2015 realizzata da Supermassive Games e pubblicata da Sony Computer Entertainment (e che recentemente ha anche goduto di un remake). Il videogioco vedeva la partecipazione di un cast di attori provenienti da serie TV e film di successo come Hayden Panettiere, Rami Malek e Peter Stormare. Ma non era solo il cast a essere cinematografico: l'impostazione del videogioco, la struttura, l'ambientazione, i colpi di scena, i trucchetti utilizzati per spaventare il videogiocatore. Insomma, Until Dawn era un videogioco che respirava cinema. La trovata interessante era proprio, per una volta, muovere i fili da burattini di quei personaggi che vedevamo morire come sciocchi nei film horror slasher.

Non avrebbe funzionato, quindi, fare un passo indietro e semplicemente riproporre la sola formula a cui Until Dawn si ispira. E così, ecco la trovata: se Until Dawn, il videogioco, fa finta di essere un film, Until Dawn, il film, fa finta di essere un videogioco, recuperandone molti elementi chiave. Primo tra tutti l'idea della ricorsività, del sistema di salvataggio, del game over. Sandberg allora lascia a casa praticamente quasi ogni elemento del videogioco da cui trae il nome - fatta eccezione per Peter Stormare e per qualche spauracchio pescato dal nutrito cast di orrori virtuali - per imbastire un'operazione che a volte sembra quasi la decostruzione di un modello.

Peter Stormare è una vecchia conoscenza per chi ha giocato Until Dawn

Non è certo una novità. Questo tipo di film con adolescenti che finiscono in una casa sperduta a fare i conti con i loro traumi e con un enorme killer mascherato, è stato smontato più e più volte nel corso degli anni 2000. Da progetti fuori di testa come l'indimenticabile Quella casa nel bosco (2011) di Drew Goddard, o da reinterpretazioni di classici come nel remake di La Casa (2013) di Fede Alvarez, che riscriveva il classico di Sam Raimi in modo più esplicito, meno divertito, più vicino allo splatter che all'horror. Sono probabilmente questi due film che vengono in mente assistendo a Until Dawn: una reinterpretazione dello slasher - dal quale viene eliminato totalmente l'eros, elemento chiave nei classici - con un twist da videogioco.