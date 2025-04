Clair Obscur: Expedition 33 è partito davvero bene su Steam, ma è ancora sotto a Oblivion Remastered

Oblivion in testa

Nonostante quello che possiamo considerare un ottimo debutto, visto che stiamo parlando di un gioco fatto da un team di poche decine di persone, non certo di un tripla A, Clair Obscur: Expedition 33 non è riuscito a raggiungere la vetta della classifica globale della piattaforma, ancora in mano a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che possiamo considerare il gioco del momento su Steam.

Clair Obscur: Expedition 33 sta facendo dei buoni numeri anche su Twitch, dove al momento può contare su quasi 82.000 spettatori.

Comunque sia, il titolo di Sandfall Interactive ha ancora spazio per crescere, dato che è stato lanciato poche ore fa e ha davanti a sé un lungo fine settimana, che potrebbe spingere molti altri giocatori a provarlo.

Nel frattempo vi ricordiamo che è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 e che costa 49,99 nell'edizione standard. Stiamo parlando di un gioco di ruolo alla giapponese con combattimenti a turni sviluppato in Francia, che racconta la storia della Spedizione 33 e del suo tentativo di fermare la pittrice, una creatura non ben definita che dipinge i numeri di un conto alla rovescia che accorcia la durata della vita degli esseri umani.