Disponibile la versione 2.0 di The Sumerian Game, uno dei primi videogiochi della storia

La patch aggiunge tante nuove funzionalità al gioco, come delle nuove modalità di gioco, che vengono descritte come delle "versioni e iterazioni meno conosciute, ma comunque importanti, del gioco originale", come gli obiettivi di Steam e come un'interfaccia più reattiva, che semplificherà la vita un po' a tutti. Sono stati risolti anche alcuni bug .

HareSoft, studio di sviluppo dietro cui si cela lo storico dei videogiochi Andrea Contato, ha pubblicato la versione 2.0 di The Sumerian Game , uno dei primi videogiochi della storia , disponibile in forma completamente gratuita su Steam.

Tante novità

Tra i nuovi contenuti spicca la presenza di un gioco completamente nuovo. Si tratta della ricostruzione di un titolo che è stato creduto perso per anni: The Sierra Leone Game, descritto come "meno conosciuto e meno influente rispetto a The Sumerian Game, ma non per questo meno significativo."

The Sumerian Game in azione

The Sierra Leone Game "è il primo gioco nella storia a presentare un'introduzione multimediale (con diapositive e audio), tooltip per il giocatore e persino un tutorial completo di quiz finale e possibilità di promozione." Insomma, parliamo di un'altra operazione di restauro andata a buon fine.

Come detto, The Sumerian Game è un gioco gratuito, ma se volete potete supportare il lavoro degli sviluppatori acquistando il Supporter Pack e condividendo le novità nella vostra bolla social.

Tornando a The Sumerian Game, ora comprende 10 modalità di gioco, rispetto alle cinque della versione precedente. Esattamente il doppio. Se vi interessa, lo trovate su Steam.