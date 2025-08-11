Alive 2 è il seguito di un gioco che avrebbe venduto 10 milioni di copie, se fosse mai stato pubblicato su Amiga

La software house italiana Darkage Software ha annunciato l'arrivo il 1° ottobre di Alive 2 , seguito di un gioco per Amiga mai pubblicato, ma che avrebbe venduto almeno 10 milioni di copie se lo fosse stato . Naturalmente gli sviluppatori scherzano, visto che ne avrebbe vendute almeno 15 milioni, ma non sottilizziamo.

Uno sparatutto classico

Alive 2 è uno sparatutto classico, di chiara ispirazione arcade, che racconta di un lontano futuro, in cui l'umanità ha colonizzato diversi sistemi stellari, affidando a una potente intelligenza artificiale, chiamata Eden, la gestione della logistica, della sicurezza e dello sviluppo delle colonie spaziali. Essendo davvero intelligente, Eden ha però deciso di liberarsi della zavorra umana, considerata un grosso errore.

Come darle torto? Detto fatto, ha schierato un esercito di droni e di robot, lanciando un attacco contro tutte le colonie umane, arrivando a sterminare la nostra specie.

Due sopravvissuti agli attacchi, Gary e Denise, decidono di combattere Eden e salvare la razza umana. La loro unica possibilità è trovare e distruggere il Nucleo Centrale di Eden, ma le coordinate sono criptate nei resti della stazione Alpha Prime.

Se vi interessa, Alive 2 ha già una pagina Steam, dove potete scaricare la demo ufficiale. Volendo, potete scaricarla anche da itch.io. Attualmente è stata anche lanciata una campagna Kickstarter per avere un'edizione fisica.