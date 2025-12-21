Stunt Car Racer di Geoff Crammond ora ha un remake per PC, completamente gratuito

Stunt Car Racer è uno dei primi giochi di corse ad aver sfruttato davvero le potenzialità del 3D. Uscito nel 1989, fu uno dei capolavori di Geoff Crammond: un simulatore di corse acrobatiche per Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS e ZX Spectrum, che univa una folle velocità al gusto di compiere acrobazie schiantandosi al suolo con dei feedback eccellenti, grazie a un motore fisico avanzato, per l'epoca. La versione più nota è sicuramente quella Amiga, mentre quella MS-DOS non era proprio fantastica. Per questo ha senso un remake completamente gratuito per PC moderni.
L'amore non ha limiti
Gli eroi che hanno realizzato il remake si chiamano D. Vernon e A. Copland, la cui opera è stata ereditata da ptitSeb e omenoid, che la stanno completando. La prima versione risale infatti al 2019, ma era tutt'altro che definitiva.
Di strada da fare e di ostacoli da superare è ancora pieno il tracciato che porta alla release definitiva. Intanto il remake è già fruibile e tutt'altro che morto, tanto che potete scaricarlo e giocarci, inviando magari i vostri feedback agli sviluppatori.
Se vi interessa l'opera di Crammond, recentemente è stata annunciata la ripubblicazione della sua serie di giochi di Formula 1, che gli appassionati abbastanza attempati ancora ricordano con un certo ardore.