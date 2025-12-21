Stunt Car Racer di Geoff Crammond ora ha un remake per PC, completamente gratuito

Stunt Car Racer è uno dei primi giochi di corse ad aver sfruttato davvero le potenzialità del 3D. Uscito nel 1989, fu uno dei capolavori di Geoff Crammond : un simulatore di corse acrobatiche per Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, MS-DOS e ZX Spectrum, che univa una folle velocità al gusto di compiere acrobazie schiantandosi al suolo con dei feedback eccellenti, grazie a un motore fisico avanzato, per l'epoca. La versione più nota è sicuramente quella Amiga, mentre quella MS-DOS non era proprio fantastica. Per questo ha senso un remake completamente gratuito per PC moderni .

L'amore non ha limiti

Gli eroi che hanno realizzato il remake si chiamano D. Vernon e A. Copland, la cui opera è stata ereditata da ptitSeb e omenoid, che la stanno completando. La prima versione risale infatti al 2019, ma era tutt'altro che definitiva.

Di strada da fare e di ostacoli da superare è ancora pieno il tracciato che porta alla release definitiva. Intanto il remake è già fruibile e tutt'altro che morto, tanto che potete scaricarlo e giocarci, inviando magari i vostri feedback agli sviluppatori.

Se vi interessa l'opera di Crammond, recentemente è stata annunciata la ripubblicazione della sua serie di giochi di Formula 1, che gli appassionati abbastanza attempati ancora ricordano con un certo ardore.