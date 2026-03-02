Analogue Pocket sta per tornare disponibile all'acquisto, ma con un aumento di prezzo

Tale prezzo è aumentato ulteriormente a causa della mutata situazione economica internazionale: i dazi di Trump, per dirla in breve, si fanno sentire anche sull'Analogue Pocket, che ora costa 240$ , invece dei precedenti 220$.

Si tratta di uno dei dispositivi più desiderati dagli amanti del retrogaming , essendo una macchina particolarmente avanzata e costruita con grande cura, attraverso una progettazione attenta e materiali di alto livello, cosa che si riflettono in un prezzo non proprio basso.

Analogue Pocket torna disponibile all'acquisto in questi giorni, con la riapertura delle prenotazioni possibile dal 4 marzo, e spedizioni previste poi per giugno, mentre la console ha subito un lieve ma significativo aumento di prezzo .

Il miglior Game Boy in circolazione

Non si tratta di un aumento di prezzo molto evidente, ma su un dispositivo che è già noto per il costo non proprio abbordabilissimo si può far sentire, anche perché la situazione viene peggiorata ulteriormente dai costi d'importazione.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Analogue vende dagli Stati Uniti e gli utenti europei che acquistano presso il sito ufficiale devono aspettarsi l'applicazione praticamente certa di una tassa doganale, oltre alle spese legate alla spedizione, che possono far levitare ulteriormente il prezzo.

In ogni caso, già il fatto che torni in stock è una notizia importante per gli appassionati. Segnatevi dunque l'orario, perché il sold out con questi dispositivi è sempre incombente: Analogue Pocket potrà essere ordinato a partire dal 4 marzo alle ore 17:00, con spedizioni a partire da giugno.

Analogue Pocket è una console portatile che riprende le fattezze del vecchio Game Boy ed è compatibile con i giochi Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance oltre a Neo Geo Pocket, Game Gear, TurboGrafx-16, Atari Lynx e altre.

La macchina si basa sul sistema FPGA, ovvero un design hardware che replica le caratteristiche specifiche delle console del passato, senza ricorrere all'emulazione software e assicurando così una fedeltà assoluta agli originali.