Evercade presenta una nuova retro-console portatile Super Pocket su Rare e altre due cartucce

Blaze ha annunciato altre novità alla linea di prodotti della serie Evercade, in particolare una nuova retro-console portatile Super Pocket interamente dedicata a Rare e altre due cartucce che vanno a ingrossare le fila della serie di prodotti incentrati sul retrogaming.

La prima novità è rappresentata dunque dal nuovo Evercade Super Pocket dedicato a Rare, che viene lanciato con 14 titoli preinstallati appartenenti al catalogo classico della compagnia britannica, per la precisione:

Banjo-Kazooie (64-bit console)

Conker's Pocket Tales (8-bit handheld console)

Battletoads in Battlemaniacs (16-bit console)

Battletoads (8-bit console)

Cobra Triangle (8-bit console)

R.C. Pro-AM II (8-bit console)

Slalom (8-bit console)

Snake Rattle 'n' Roll (8-bit console)

Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship (8-bit console)

Atic Atac (home computer)

Jetpac (home computer)

Lunar Jetman (home computer)

Knight Lore (home computer)

Gunfright (home computer)

Il Super Pocket di Rare sarà disponibile da giugno, al prezzo standard di 59,99€, e sarà compatibile con tutte le altre cartucce Evercade, come accade con le altre versioni del portatile.