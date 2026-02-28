1

Evercade presenta una nuova retro-console portatile Super Pocket su Rare e altre due cartucce

Blaze espande l'offerta dei prodotti Rare con il prossimo arrivo di una nuova retro-console portatile tutta dedicata a Rare e altre due cartucce, una su Activision e una su Mega Cat Studios.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/02/2026
Il Super Pocket dedicato a Rare

Blaze ha annunciato altre novità alla linea di prodotti della serie Evercade, in particolare una nuova retro-console portatile Super Pocket interamente dedicata a Rare e altre due cartucce che vanno a ingrossare le fila della serie di prodotti incentrati sul retrogaming.

La prima novità è rappresentata dunque dal nuovo Evercade Super Pocket dedicato a Rare, che viene lanciato con 14 titoli preinstallati appartenenti al catalogo classico della compagnia britannica, per la precisione:

  • Banjo-Kazooie (64-bit console)
  • Conker's Pocket Tales (8-bit handheld console)
  • Battletoads in Battlemaniacs (16-bit console)
  • Battletoads (8-bit console)
  • Cobra Triangle (8-bit console)
  • R.C. Pro-AM II (8-bit console)
  • Slalom (8-bit console)
  • Snake Rattle 'n' Roll (8-bit console)
  • Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship (8-bit console)
  • Atic Atac (home computer)
  • Jetpac (home computer)
  • Lunar Jetman (home computer)
  • Knight Lore (home computer)
  • Gunfright (home computer)

Il Super Pocket di Rare sarà disponibile da giugno, al prezzo standard di 59,99€, e sarà compatibile con tutte le altre cartucce Evercade, come accade con le altre versioni del portatile.

Tanti altri classici in arrivo

Oltre al nuovo Super Pocket dedicato a Rare, Blaze ha anche annunciato ulteriori espansioni nel catalogo di cartucce Evercade, con una dedicata ai classici Activision e un'altra alle produzioni di Mega Cat Studios, team che si è occupato di recente anche del discusso God of War: Sons of Sparta.

La nuova cartuccia di Activision si inserisce nel filone che punta al recupero dei tangi giochi classici dell'etichetta americana, ponendosi in diretta continuità con la precedente.

Si tratta di Activision Collection 2, e contiene i seguenti titoli:

  • Pitfall II: Lost Caverns
  • River Raid II
  • H.E.R.O.
  • Boxing
  • Checkers
  • Cosmic Commuter
  • Dragster
  • Moonsweeper
  • Oink!
  • Plaque Attack
  • Robot Tank
  • Seaquest
  • Skiing
  • Spider Fighter
  • Stampede

L'altra cartuccia è Mega Cat Studios Collection 3, e contiene i seguenti giochi:

  • Kudzu
  • Flap Happy
  • GunTneR
  • Machine Cave
  • Plyuk
  • The Meating
  • Gravibots
  • Rocket Panda
  • Super Fanger
  • Gumball in Trick-or-Treat Land

Entrambe le cartucce saranno disponibili nel mese di aprile al prezzo di 24,99€ cadauno.

#Retrogaming
