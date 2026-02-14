La modernità ci permetterà di tornare a imprecare con un nuovo Dark Castle

L'editore Ludit e lo studio di sviluppo Z Sculpt Entertainment stanno per lanciare Return to Dark Castle, una versione aggiornata del platform adventure per sistemi a 8 e 16 bit (inizialmente pubblicato su Macintosh) conosciuto per la sua spietata difficoltà. Da notare che Ludit è uno studio indipendente fondato da Mark Stephen Pierce, co-creatore della serie originale Dark Castle, cui mira a ridare vita.