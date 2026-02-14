La modernità ci permetterà di tornare a imprecare con un nuovo Dark Castle

L'editore Ludit e lo studio di sviluppo Z Sculpt Entertainment stanno per lanciare Return to Dark Castle, una versione aggiornata del platform adventure per sistemi a 8 e 16 bit (inizialmente pubblicato su Macintosh) conosciuto per la sua spietata difficoltà. Da notare che Ludit è uno studio indipendente fondato da Mark Stephen Pierce, co-creatore della serie originale Dark Castle, cui mira a ridare vita.
Caratteristiche
"Return to Dark Castle riporta in vita la leggendaria serie per Macintosh che ha definito il platform di precisione e il pericolo in chiave comica." Possiamo leggere nella descrizione ufficiale. Probabilmente la chiave comica è nelle imprecazioni che si lanciavano contro lo schermo mentre si giocava, di cui chi scrive può dare ampia testimonianza diretta.
Detto questo, Return to Dark Castle include le avventure complete di Dark Castle (1986) e Beyond Dark Castle (1987), ricostruite con grafica a colori, audio rimasterizzato, musica originale e controlli perfezionati, più oltre a 50 stanze completamente nuove create in esclusiva per questa versione.
Quindi, torneremo a indossare gli scomodi panni dell'eroe di turno, che vuole sconfiggere il Black Knight, andandolo a trovare nel suo castello. Chiaramente, il gioco supporterà gamepad e tastiera e consentirà di salvare i progressi.
Lo potete trovare su Steam