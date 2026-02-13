Castlevania: Belmont's Curse è "solo l'inizio" del ritorno della serie, dice Konami

Castlevania: Belmont's Curse è stata una delle maggiori sorprese annunciate durante lo State of Play di ieri sera, e secondo Konami questo rappresenta "solo l'inizio" di quello che è stato pianificato per il ritorno della serie.

In una spinta verso la riscoperta e il rilancio dei propri franchise storici che sta riguardando anche Silent Hill, come dimostrato anche dalla presentazione di Silent Hill: Townfall, Konami ha intenzione di far tornare in auge anche Castlevania, partendo con questo interessante progetto.

Castlevania: Belmont's Curse è sviluppato da Evil Empire e Motion Twin, il team di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, dunque una squadra decisamente allenata sul fronte dei cosiddetti metroidvania e un'ottima scelta da impiegare direttamente su un nuovo Castlevania.