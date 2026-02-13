Castlevania: Belmont's Curse è "solo l'inizio" del ritorno della serie, dice Konami

Castlevania: Belmont's Curse è stata una delle maggiori sorprese annunciate durante lo State of Play di ieri sera, e secondo Konami questo rappresenta "solo l'inizio" di quello che è stato pianificato per il ritorno della serie.
In una spinta verso la riscoperta e il rilancio dei propri franchise storici che sta riguardando anche Silent Hill, come dimostrato anche dalla presentazione di Silent Hill: Townfall, Konami ha intenzione di far tornare in auge anche Castlevania, partendo con questo interessante progetto.
Castlevania: Belmont's Curse è sviluppato da Evil Empire e Motion Twin, il team di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, dunque una squadra decisamente allenata sul fronte dei cosiddetti metroidvania e un'ottima scelta da impiegare direttamente su un nuovo Castlevania.
Un atteso ritorno
Tuttavia, Castlevania: Belmont's Curse non sarà solo una concessione una tantum ai fan, bensì rappresenta l'inizio del ritorno di Castlevania sulle scene videoludiche, a cui seguiranno dunque altri progetti ancora da svelare.
"Quest'anno ricorre il 40° anniversario dalla prima uscita dell'originale Akumajō Dracula", si legge in un messaggio sul sito ufficiale di Castlevania, "In questo anno commemorativo, Castlevania tornerà in auge".
Nel post si legge inoltre che "Questo è solo l'inizio di numerosi nuovi prodotti legati a Castlevania", facendo dunque pensare a ulteriori annunci da fare nel prossimo futuro su altri giochi della serie.
Il team di Castlevania ha anche elogiato gli sviluppatori dietro al nuovo titolo, affermando: "Non potevamo pensare ad altri studi con cui collaborare se non Evil Empire e Motion Twin, studi ricchi di talento e passione, per realizzare un nuovo gioco d'azione 2D basato sull'esplorazione che catturasse l'essenza di Castlevania apportando al contempo innovazioni originali".
Su questo punto ha ovviamente giocato a favore la precedentemente esperienza maturata con il DLC Dead Cells: Return to Castlevania, che ha dimostrato come gli sviluppatori potessero gestire il materiale in questione.
Nelle ore scorse abbiamo visto anche le prime immagini e i requisiti di sistema di Castlevania: Belmont's Curse.