Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Typhlosion di Hisui competitivo con un codice

Come ricattare il vostro Typhlosion di Hisui competitivo

Potrete riscattare il vostro Incineroar connettendo Nintendo Switch o Switch 2 alla rete e segliendo la voce Poképortale premendo X nel menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, scegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immettete "EU1C26HEATWAVE". Il codice sarà valido per pochissimi giorni: avete tempo fino al 20 febbraio per riscattarlo.

Questo Typhlosion di Hisui ha teratipo Fuoco, abilità Aiutofuoco, le mosse Eruzione, Palla Ombra, Ondacalda e Vampata, oltre allo strumento Lentiscelta. Naturalmente potete modificare mosse e oggetto per adattarlo alla vostra strategia.