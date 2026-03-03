Pokémon Scarlatto e Violetto svelano l'ultima stagione online: dopo non ci saranno altri update

Inoltre, The Pokémon Company ha annunciato che le stagioni delle Battaglie Classificate di Pokémon Scarlatto e Violetto stanno arrivando alla propria conclusione.

Sono state settimane intense per la serie di Pokémon , con varie novità per tutti i capitoli della saga ancora in fase di aggiornamento e con l'annuncio dei nuovi Onda e Vento, la tanto chiacchierata decima generazione che ci farà attendere fino al 2027.

I dettagli degli aggiornamenti delle Battaglie Classificate di Pokémon Scarlatto e Violetto

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno da poco visto la conclusione della Stagione 39 e l'inizio della Stagione 40, che continuerà fino al 31 marzo 2026. I giocatori possono quindi ottenere le ricompense per la Stagione 39.

La locandina della Stagione 41 di Pokémon Scarlatto e Violetto

La Stagione 41 inizierà quindi il primo aprile 2026, ma sarà l'ultima. La stagione continuerà fino a quando i server dei due videogiochi saranno messi offline. Inoltre, non ci saranno classifiche mensili e nemmeno ricompense per il proprio posizionamento.

Non è una stranezza che Game Freak stia mettendo fine al supporto di Pokémon Scarlatto e Violetto, probabilmente anche perché ad aprile arriverà Pokémon Champions, il vero gioco dedicato al competitivo, sul quale probabilmente la compagnia vuole puntare molto.

Ricordiamo infine che Pokémon Pokopia è il nuovo gioco con la media voti più alta del 2026 su Metacritic.