Pokémon EUIC 2026: un weekend di competizione dove “tutti parlano la lingua Pokémon”

Gli eventi Pokémon sono differenti da qualunque cosa non solo nel mondo degli esport, ma in quello dei videogiochi in generale. Il modo con il quale The Pokémon Company riesce ogni volta a unire migliaia di persone sotto lo stesso tetto ha dell'incredibile. All'ExCel di Londra sono stati 3 giorni di festa, nei quali persone di ogni età ed estrazione sociale sono state insieme in armonia, si sono scontrate in tornei, incontrate tra i corridoi, chiacchierato tra i tanti tavoli presenti e hanno condiviso la passione per i simpatici mostri tascabili creati da Game Freak 30 anni fa.

Ci sono cosplayer che replicano gli stravaganti personaggi incontrati in anni di avventure su console e mobile e peluche in ogni dove. Ci sono persone che sfoggiano carte da migliaia di dollari e coloro che strapazzano il proprio mazzo nel tentativo di battere l'avversario che si trova davanti. Ci sono adulti che vogliono portarsi a casa un buon piazzamento nei tornei senior e altri che sono qui per accompagnare i figli, persi tra Pikachu e soci. Si incontrano professionisti che viaggiano per mezzo mondo al comando di team leggendari e c'è chi è qui solo perché ama collezionare le carte in Pocket.

Una popolazione eterogenea che parla una lingua comune, quella dei Pokémon, se vogliamo parafrasare le parole di Chris Brown, Director of Global Esports and Events di The Pokémon Company International. Nonostante siano venuti a Londra più 7000 giocatori da 70 nazioni diverse, coordinati da centinaia di arbitri, i problemi comunicativi sono stati pochi, se non nulli. Merito delle regole condivise e della capillarità e riconoscibilità del marchio, capace di spaziare dai MOBA ai giochi di carte collezionabili, passando, ovviamente per il videogioco. Il tutto mantenendo uno stile e un approccio al gioco immediatamente riconoscibile.

Però non è mai semplice rispondere alle esigenze di così tante persone, ognuna con le sue necessità e aspettative. Secondo Brown il compito di eventi come questi è proprio quello di unire tutto l'universo Pokémon. Un universo che, nonostante le polemiche e l'ormai veneranda età, è in continua espansione.