La demo di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake non sembra andare benissimo, come prestazioni

Il buon vecchio ElAnalistaDeBits, canale YouTube specializzato in analisi video, ha appena pubblicato il suo approfondimento sulla demo di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, evidenziando notevoli incertezze nel survival horror di Koei Tecmo su tutte le piattaforme.
Bisogna considerare che si tratta comunque di una demo, ovvero una versione dimostrativa le cui performance potrebbero non avere a che fare con quelle della versione completa e definitiva, ma intanto quello che possiamo vedere è una certa limitatezza nelle impostazioni, nonché instabilità nelle prestazioni.
Nonostante si tratti di un rifacimento tecnico totale del capitolo originale della serie, a quanto pare manca ancora qualcosa in termini di ottimizzazione, almeno a giudicare da questa versione di prova.
Un po' incerto
Intanto, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake punta ai 30 fps su tutte le piattaforme testate, ovvero PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, con una sola modalità grafica a disposizione, ma nonostante questo fatica a mantenere una fluidità stabile.
È possibile che la questione riguardi esclusivamente la demo, anche per quanto riguarda l'unica modalità grafica, che potrebbe essere affiancata da un'altra nella versione definitiva, ma intanto i risultati sono questi.
Su PS5 e Xbox Series X la risoluzione rilevata è 2160p in upscale, ovvero 4K ma a partire da una risoluzione nativa più bassa, che è dinamica e in gran parte sui 1080p, ma in entrambi i casi il gioco va a 30 fps.
Stesso frame-rate anche su Nintendo Switch, dove la risoluzione però sembra essere dinamica, con punte a 1080p ma che mediamente s trova soprattutto nel range tra 576 e 720p. Xbox Series S si pone su un piano intermedio con risoluzione upscalata a 1440p, ma risoluzione di partenza che si trova "comunemente" intorno ai 576p.
Il problema sembra essere il frame-rate, che pur puntando a 30 fps non sembra granitico, con fluttuazioni praticamente continue anche se talmente lievi da non risultare molto visibili, spesso.