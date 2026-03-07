La demo di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake non sembra andare benissimo, come prestazioni

Bisogna considerare che si tratta comunque di una demo , ovvero una versione dimostrativa le cui performance potrebbero non avere a che fare con quelle della versione completa e definitiva, ma intanto quello che possiamo vedere è una certa limitatezza nelle impostazioni, nonché instabilità nelle prestazioni.

Un po' incerto

Intanto, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake punta ai 30 fps su tutte le piattaforme testate, ovvero PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, con una sola modalità grafica a disposizione, ma nonostante questo fatica a mantenere una fluidità stabile.

È possibile che la questione riguardi esclusivamente la demo, anche per quanto riguarda l'unica modalità grafica, che potrebbe essere affiancata da un'altra nella versione definitiva, ma intanto i risultati sono questi.

Su PS5 e Xbox Series X la risoluzione rilevata è 2160p in upscale, ovvero 4K ma a partire da una risoluzione nativa più bassa, che è dinamica e in gran parte sui 1080p, ma in entrambi i casi il gioco va a 30 fps.

Stesso frame-rate anche su Nintendo Switch, dove la risoluzione però sembra essere dinamica, con punte a 1080p ma che mediamente s trova soprattutto nel range tra 576 e 720p. Xbox Series S si pone su un piano intermedio con risoluzione upscalata a 1440p, ma risoluzione di partenza che si trova "comunemente" intorno ai 576p.

Il problema sembra essere il frame-rate, che pur puntando a 30 fps non sembra granitico, con fluttuazioni praticamente continue anche se talmente lievi da non risultare molto visibili, spesso.