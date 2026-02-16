0

Death Stranding 2: On the Beach riceverà nuove modalità e funzionalità su PS5 e PC, con contenuti inediti in arrivo il prossimo mese insieme al lancio su Steam ed Epic Games Store.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/02/2026
Artwrok di Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On the Beach il prossimo mese si arricchirà con nuove modalità e funzionalità, disponibili al lancio della versione PC e su PS5, tramite un aggiornamento dedicato.

La novità arriva dal sito ufficiale del titolo, che conferma l'arrivo di contenuti inediti per entrambe le piattaforme. Si parla nello specifico di "nuove modalità e funzionalità, le quali offriranno ai giocatori nuove sfide e ricompense", senza però entrare nei dettagli.

New Game Plus tra le possibili aggiunte?

Al momento non è chiaro cosa abbia in serbo Kojima Productions: non sono stati condivisi ulteriori particolari e resta quindi un alone di mistero sulle novità in arrivo. Una delle ipotesi più plausibili, dato che si parla di "sfide e ricompense" è l'introduzione di una modalità New Game Plus o di un nuovo livello di difficoltà, ma si tratta solo di speculazioni. Per fortuna non dovremo attendere a lungo per sapere la verità: gli sviluppatori hanno promesso aggiornamenti già nel corso del prossimo mese.

Nel frattempo, ricordiamo che il lancio di Death Stranding 2: On the Beach è fissato per il 19 marzo. La versione PC potrà contare su una serie di caratteristiche esclusive, tra cui il supporto agli upscaler e alla Frame Generation di NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS, oltre alla compatibilità con monitor ultrawide 21:9 e 32:9 fino al 4K. Non mancheranno inoltre il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense, insieme all'audio 3D tramite Dolby Access, DTS Sound Unbound o Windows Sonic.

