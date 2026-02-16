1

Nioh 3 tecnicamente è il miglior gioco su PC di Team Ninja per Digital Foundry, ma non mancano i problemi

Digital Foundry promuove Nioh 3 su PC come il miglior porting di Team Ninja, ma il Katana Engine resta pesante e con una gestione del frame‑rate ancora problematica.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/02/2026
Tokugawa Takechiyo, il protagonista di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Digital Foundry ha messo sotto la lente d'ingrandimento Nioh 3 su PC. Il verdetto è generalmente positivo: secondo la testata si tratta della miglior conversione mai realizzata da Team Ninja dal punto di vista tecnico e dell'ottimizzazione, pur con difetti e scelte discutibili.

Da un lato il Katana Engine, il motore proprietario dello studio, conferma limiti e arretratezza già evidenziati su PS5 e PS5 Pro; dall'altro troviamo un set di opzioni grafiche molto ricco, una compilazione shader ben gestita e un input lag sorprendentemente basso rispetto ad altri action dello stesso genere.

Un motore versatile, ma con un pessimo rapporto qualità / prestazioni

All'avvio il gioco esegue una compilazione shader completa (circa 17.000 shader), che richiede poco più di un minuto e mezzo anche su un processore medio come il Ryzen 5 3600, garantendo poi un gameplay privo di stutter. Anche il menu grafico è ben strutturato: opera in tempo reale, è trasparente e permette di valutare subito l'impatto delle modifiche. Sono supportati DLSS, FSR, XeSS, Frame Generation e persino il dynamic resolution scaling, particolarmente efficace in questo titolo. L'interfaccia, però, risulta anche ingombrante, con testi troppo grandi e numerosi sottomenu tra cui destreggiarsi.

Nei test su un PC con Ryzen 5 3600 e RTX 4060, il gioco si avvia a 1440p con preset "standard", DLSS e DRS attivi. Dopo alcune regolazioni, Digital Foundry è riuscita a ottenere una risoluzione interna dinamica compresa tra 720p e 960p prima dell'upscaling a 1440p tramite DLSS, mantenendo i 60fps salvo nelle scene più pesanti. Ed è qui che emergono i limiti principali del Katana Engine: il rapporto qualità visiva/prestazioni è sorprendentemente sfavorevole e Nioh 3 finisce per girare peggio di titoli tecnicamente più avanzati come Avatar: Frontiers of Pandora o Star Wars Outlaws.

Invece, la latenza è eccellente: 20-30ms a 60fps. Il vero tallone d'Achille resta però la gestione del frame-rate: il gioco funziona correttamente solo a 30, 60 o 120fps. Se non si raggiunge il target, senza l'opzione "FPS Dynamic Adjustment" il gameplay rallenta in slow motion; con l'opzione attiva compaiono errori di animazione e judder, e manca un'integrazione VRR adeguata.

Nioh 3, la recensione di un mix di azione e loot che rischia di travolgervi Nioh 3, la recensione di un mix di azione e loot che rischia di travolgervi

In sintesi, per Digital Foundry Nioh 3 mostra progressi importanti nei porting PC, ma il Katana Engine necessita ancora di ottimizzazioni profonde per bilanciare resa visiva e impatto sulla GPU, oltre a un supporto più moderno ai frame-rate variabili.

