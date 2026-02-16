0

Sega lancia su Steam le offerte del Capodanno cinese: in sconto Yakuza, Metaphor ReFantazio, Demon Slayer e Sonic

Sega partecipa alle offerte del Capodanno cinese su Steam con sconti su Yakuza, Metaphor ReFantazio, Demon Slayer, Sonic e molti altri titoli fino al 26 febbraio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/02/2026
Artwork con i personaggi di Metaphor ReFantazio

Su Steam stanno impazzando le Offerte dell'Anno del Cavallo e anche Sega è tra i publisher in prima linea che propone una valanga di promozioni su alcuni dei suoi giochi più famosi. Vediamo alcune degli sconti in evidenza.

Si parte da Demon Slayer 2 - Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicle 2, proposto a 35,99 euro con uno sconto del 40%. Restando nel genere picchiaduro, è in saldo anche Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.

Altri giochi in promozione

Passando ai giochi Atlus, troviamo Shin Megami Tensei 5: Vengeance al suo minimo storico di 20,99 euro (-65%), mentre Persona 3 Reload e Persona 5 Royal scendono rispettivamente a 23,99 e 17,99 euro. Metaphor: ReFantazio è invece scontato del 50% e disponibile a 34,99 euro.

Molto ricca anche la selezione dedicata alla serie Yakuza / Like a Dragon. Yakuza 0 Director's Cut è in offerta a 34,99 euro (-30%), mentre Like a Dragon: Infinite Wealth scende a 19,94 euro grazie a uno sconto del 70%. La stessa riduzione si applica allo spin-off Pirate Yakuza in Hawaii, ora acquistabile a 17,99 euro.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, la recensione del remake che chiedevamo da anni Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, la recensione del remake che chiedevamo da anni

Chiudiamo la lista con Sonic x Shadow Generations a 19,99 euro (-60%), Sonic Racing CrossWorlds a 41,99 euro (-40%) e Football Manager 26 a 40,19 euro (-33%). Le nuove offerte di Sega saranno attive solo fino al 26 febbraio. Qui trovate la pagina Steam dedicata con tutte gli sconti disponibili. Anche altri publisher hanno lanciato le loro offerte su Steam, come ad esempio Capcom e PlayStation.

