Su Steam sono disponibili i Saldi di Capcom, sconti su Monster Hunter, Resident Evil e Devil May Cry

Dopo le offerte di inizio anno, Capcom torna su Steam con una nuova ondata di sconti dedicati ai suoi franchise più popolari. Ecco una selezione delle promozioni più interessanti.
Con l'uscita di Resident Evil Requiem ormai vicina, potrebbe essere il momento ideale per recuperare alcuni capitoli della serie a prezzo ridotto. Resident Evil Village scende a 9,99 euro (-75%), mentre la Gold Edition, che include tutte le espansioni, è proposta a 14,99 euro. Resident Evil 2 Remake, direttamente collegato agli eventi del nuovo gioco, è anch'esso in offerta a 9,99 euro. Segnaliamo inoltre Resident Evil 4 Remake a 15,99 euro e la Reload Collection, che raccoglie tutti i capitoli principali (tranne il remake del quarto), a 39,44 euro.
Sconti su Monster Hunter, Devil May Cry e non solo
Passiamo alla serie di caccia per eccellenza. Monster Hunter Wilds è scontato a 38,49 euro (-45%). Considerando il recente aggiornamento di febbraio, che ha migliorato sensibilmente le prestazioni, potrebbe essere un buon momento per recuperarlo. In alternativa, Monster Hunter Rise + Sunbreak è disponibile a 9,59 euro con uno sconto dell'84%. In promozione anche la serie Stories: il secondo capitolo è proposto a 14,79 euro, utile per chi vuole capire se Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection possa fare al caso suo.
Tra le altre offerte segnaliamo Devil May Cry 5 + Vergil a 7,49 euro (-75%), Devil May Cry HD Collection a 9,89 euro (-67%), Street Fighter 6 a 19,99 euro (-50%) e le versioni migliorate dei primi due Dino Crisis a 4,99 euro ciascuno. Le offerte di Capcom saranno attive fino al 26 febbraio, qui trovate la pagina Steam dedicata con tutte le promozioni attive.