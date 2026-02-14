Su Steam sono disponibili i Saldi di Capcom, sconti su Monster Hunter, Resident Evil e Devil May Cry

Con l'uscita di Resident Evil Requiem ormai vicina, potrebbe essere il momento ideale per recuperare alcuni capitoli della serie a prezzo ridotto. Resident Evil Village scende a 9,99 euro (-75%), mentre la Gold Edition, che include tutte le espansioni, è proposta a 14,99 euro. Resident Evil 2 Remake , direttamente collegato agli eventi del nuovo gioco, è anch'esso in offerta a 9,99 euro. Segnaliamo inoltre Resident Evil 4 Remake a 15,99 euro e la Reload Collection, che raccoglie tutti i capitoli principali (tranne il remake del quarto), a 39,44 euro.

Sconti su Monster Hunter, Devil May Cry e non solo

Passiamo alla serie di caccia per eccellenza. Monster Hunter Wilds è scontato a 38,49 euro (-45%). Considerando il recente aggiornamento di febbraio, che ha migliorato sensibilmente le prestazioni, potrebbe essere un buon momento per recuperarlo. In alternativa, Monster Hunter Rise + Sunbreak è disponibile a 9,59 euro con uno sconto dell'84%. In promozione anche la serie Stories: il secondo capitolo è proposto a 14,79 euro, utile per chi vuole capire se Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection possa fare al caso suo.

Tra le altre offerte segnaliamo Devil May Cry 5 + Vergil a 7,49 euro (-75%), Devil May Cry HD Collection a 9,89 euro (-67%), Street Fighter 6 a 19,99 euro (-50%) e le versioni migliorate dei primi due Dino Crisis a 4,99 euro ciascuno. Le offerte di Capcom saranno attive fino al 26 febbraio, qui trovate la pagina Steam dedicata con tutte le promozioni attive.