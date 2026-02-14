Al via su Steam i saldi PlayStation per PC: da Stellar Blade a God of War Ragnarok

Tra le promozioni in evidenza troviamo Stellar Blade , con l'action di Shift-Up Games ora proposto a 52,49 euro grazie a uno sconto del 25%. God of War Ragnarok invece è sceso a 40,19 euro, con un risparmio del 33%. Proseguiamo con Ghost of Tsushima Director's Cut , ora disponibile a 35,99 euro grazie a uno sconto del 40%.

In occasione del Capodanno Cinese arrivano anche su Steam le nuove offerte targate PlayStation , che ha deciso di scontare gran parte del proprio catalogo PC pubblicato negli ultimi anni.

Altre promozioni in evidenza

La selezione include anche i titoli della serie Horizon: la Remastered di Zero Dawn e la Complete Edition di Forbidden West sono offerte rispettivamente a 29,99 euro e 35,99 euro, entrambe con sconto del 40%. Il remake di The Last of Us Parte 1 viene invece proposto a 29,99 euro, pari al 50% di sconto.

Completano il quadro diverse produzioni molto apprezzate dagli utenti PC: Returnal a 23,99 euro (-60%), Days Gone a 15,99 euro (-60%), God of War (2018) a 19,99 euro (-60%), Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri a 16,49 euro (-67%) e Marvel's Spider-Man Remastered a 23,99 euro (-60%).

Le offerte dei PlayStation Studios saranno attive solo fino al 23 febbraio. Potrete esplorare il catalogo al completo nella pagina dedicata di Steam, che trovate a questo indirizzo.