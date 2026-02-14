0

Al via su Steam i saldi PlayStation per PC: da Stellar Blade a God of War Ragnarok

PlayStation inaugura su Steam una nuova ondata di sconti dedicati ai propri titoli PC, con numerose produzioni recenti proposte a prezzo ridotto in occasione delle promozioni del Capodanno Cinese.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/02/2026
Kratos e Atreus in God of War: Ragnarok

In occasione del Capodanno Cinese arrivano anche su Steam le nuove offerte targate PlayStation, che ha deciso di scontare gran parte del proprio catalogo PC pubblicato negli ultimi anni.

Tra le promozioni in evidenza troviamo Stellar Blade, con l'action di Shift-Up Games ora proposto a 52,49 euro grazie a uno sconto del 25%. God of War Ragnarok invece è sceso a 40,19 euro, con un risparmio del 33%. Proseguiamo con Ghost of Tsushima Director's Cut, ora disponibile a 35,99 euro grazie a uno sconto del 40%.

Altre promozioni in evidenza

La selezione include anche i titoli della serie Horizon: la Remastered di Zero Dawn e la Complete Edition di Forbidden West sono offerte rispettivamente a 29,99 euro e 35,99 euro, entrambe con sconto del 40%. Il remake di The Last of Us Parte 1 viene invece proposto a 29,99 euro, pari al 50% di sconto.

Completano il quadro diverse produzioni molto apprezzate dagli utenti PC: Returnal a 23,99 euro (-60%), Days Gone a 15,99 euro (-60%), God of War (2018) a 19,99 euro (-60%), Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri a 16,49 euro (-67%) e Marvel's Spider-Man Remastered a 23,99 euro (-60%).

Le offerte dei PlayStation Studios saranno attive solo fino al 23 febbraio. Potrete esplorare il catalogo al completo nella pagina dedicata di Steam, che trovate a questo indirizzo.

