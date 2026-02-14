1

High on Life 2 analizzato da Digital Foundry su PS5, Xbox e PC: l'Unreal Engine 5 colpisce ancora

Digital Foundry analizza High on Life 2 evidenziando i limiti tecnici dell'Unreal Engine 5 su console e PC, tra upscaling aggressivo, performance instabili e compromessi visivi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/02/2026
Una scena d'azione in High on Life 2
High on Life 2
High on Life 2
News Video Immagini

Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica di High on Life 2, il nuovo sparatutto di Squanch Games caratterizzato da alieni, humour nero e un'estetica fortemente stilizzata. Il giudizio complessivo sul gioco è positivo, ma il comparto tecnico non convince, con gli esperti che puntano nuovamente il dito ai limiti e i compromessi dell'Unreal Engine 5.

Su PS5 e Xbox Series X|S il titolo offre un'unica modalità grafica a 60 fps che sfrutta tutte le principali tecnologie UE5 - Nanite, Lumen e virtual shadow maps. Una scelta ambiziosa, che però richiede un uso massiccio dell'upscaling per compensare la bassa risoluzione nativa. PS5 si attesta intorno ai 720p, mentre Xbox Series X sale a circa 792p.

PS5 Pro delude: nonostante la presenza dell'upscaling tramite TSR e PSSR, la qualità percepita resta molto vicina a quella delle console base, con un vantaggio limitato alla fluidità. Su Series S, invece, vengono ridotti o rimossi elementi fondamentali come Lumen GI, ombre e texture, con un impatto evidente sull'identità visiva.

Un gioco pesante anche su PC con configurazioni di fascia bassa

Nonostante i limiti imposti alla risoluzione, il target dei 60 fps non viene raggiunto in modo stabile su nessuna console. Anche con VRR attivo, i limiti CPU generano stutter e frame‑time irregolari. La scelta di un'unica modalità grafica semplifica l'esperienza, ma forse un'opzione a 40 fps per schermi 120 Hz o una modalità a 30 fps avrebbero potuto offrire un equilibrio migliore.

Sul fronte PC, la situazione è variabile. Con hardware di fascia alta il gioco gira bene, ma configurazioni di fascia bassa più comuni, come un Ryzen 5 3600 abbinato a una RTX 4060, sono stati rilevati stutter marcati e freamerate basso anche usando impostazioni medie e DLSS in modalità Performance.

I voti di High on Life 2 premiano lo sparatutto di Squanch Games? I voti di High on Life 2 premiano lo sparatutto di Squanch Games?

Passare a una GPU con più VRAM migliora la situazione, ma emergono nuovi limiti legati allo streaming e alla CPU. High on Life 2 si conferma quindi un titolo pesante, che richiede un PC di un certo livello per rendere al meglio.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
High on Life 2 analizzato da Digital Foundry su PS5, Xbox e PC: l'Unreal Engine 5 colpisce ancora