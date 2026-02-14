High on Life 2 analizzato da Digital Foundry su PS5, Xbox e PC: l'Unreal Engine 5 colpisce ancora

Digital Foundry ha pubblicato la sua analisi tecnica di High on Life 2, il nuovo sparatutto di Squanch Games caratterizzato da alieni, humour nero e un'estetica fortemente stilizzata. Il giudizio complessivo sul gioco è positivo, ma il comparto tecnico non convince, con gli esperti che puntano nuovamente il dito ai limiti e i compromessi dell'Unreal Engine 5.

Su PS5 e Xbox Series X|S il titolo offre un'unica modalità grafica a 60 fps che sfrutta tutte le principali tecnologie UE5 - Nanite, Lumen e virtual shadow maps. Una scelta ambiziosa, che però richiede un uso massiccio dell'upscaling per compensare la bassa risoluzione nativa. PS5 si attesta intorno ai 720p, mentre Xbox Series X sale a circa 792p.

PS5 Pro delude: nonostante la presenza dell'upscaling tramite TSR e PSSR, la qualità percepita resta molto vicina a quella delle console base, con un vantaggio limitato alla fluidità. Su Series S, invece, vengono ridotti o rimossi elementi fondamentali come Lumen GI, ombre e texture, con un impatto evidente sull'identità visiva.