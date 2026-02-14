Le specifiche della nuova Xbox sarebbero state finalizzate: tutto pronto per il lancio nel 2027?

Secondo un nuovo rumor diffuso dal content creator Moore's Law Is Dead, Microsoft avrebbe completato e finalizzato le specifiche della prossima Xbox, nome in codice Magnus. Un passo importante che avvicinerebbe il progetto alla fase produttiva e a un lancio previsto per il 2027.
Nel suo ultimo video, l'insider afferma di aver ricevuto informazioni da una fonte storicamente affidabile e direttamente coinvolta nello sviluppo della piattaforma. Secondo quanto riportato, sia il chiplet GPU sia il die CPU della nuova Xbox sarebbero stati completati negli ultimi mesi. MLID sottolinea che non si tratta di semplici schemi preliminari, ma del design definitivo del silicio, comprensivo di cablaggi e dettagli minori.
Tutto sarebbe pronto per la produzione dei primi modelli
L'insider aggiunge che gli ultimi ritocchi alle metal layer del chip dovrebbero essere già stati completati, suggerendo che Magnus sia ora pronta per la produzione delle prime unità di test. La console dovrebbe basarsi sulla futura architettura grafica AMD RDNA 5: secondo MLID, il chip grafico integrato sarebbe "letteralmente lo stesso" destinato alla futura GPU desktop successiva alla serie 9070 XT, anch'essa attesa per il 2027.
Se queste informazioni fossero confermate, sia la nuova Xbox sia le GPU discrete RDNA 5 sarebbero perfettamente in linea con un debutto tra la metà e la fine del 2027. Una tempistica che coincide anche con quanto suggerito recentemente da AMD, che si è detta pronta a supportare il lancio della console nel corso del prossimo anno.