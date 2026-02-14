Le specifiche della nuova Xbox sarebbero state finalizzate: tutto pronto per il lancio nel 2027?

Secondo un nuovo rumor diffuso dal content creator Moore's Law Is Dead, Microsoft avrebbe completato e finalizzato le specifiche della prossima Xbox, nome in codice Magnus. Un passo importante che avvicinerebbe il progetto alla fase produttiva e a un lancio previsto per il 2027.

Nel suo ultimo video, l'insider afferma di aver ricevuto informazioni da una fonte storicamente affidabile e direttamente coinvolta nello sviluppo della piattaforma. Secondo quanto riportato, sia il chiplet GPU sia il die CPU della nuova Xbox sarebbero stati completati negli ultimi mesi. MLID sottolinea che non si tratta di semplici schemi preliminari, ma del design definitivo del silicio, comprensivo di cablaggi e dettagli minori.