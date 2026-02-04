Il periodo di uscita della nuova Xbox è stato suggerito da AMD

L'informazione emerge dall'ultimo incontro con gli azionisti, durante il quale la CEO Lisa Su ha rivelato che i lavori sul SoC della nuova Xbox, ovvero il chip che integra CPU, GPU e altri componenti fondamentali della console, "stanno procedendo bene per supportare un lancio nel 2027 ".

AMD , la compagnia che produce i processori al centro dell'hardware delle console di Sony e Microsoft, ha lasciato intendere indirettamente che la prossima Xbox potrebbe arrivare nei negozi nel corso del prossimo anno .

SoC pronto per il 2027, ma anche i preparativi per il lancio della console?

"Dal punto di vista dei prodotti, Valve è sulla buona strada per iniziare a spedire la sua Steam Machine basata su AMD entro l'inizio di quest'anno, e lo sviluppo della prossima Xbox di Microsoft, dotata di un SoC semi‑custom realizzato da AMD, sta procedendo bene per supportare un lancio nel 2027", ha dichiarato Su.

Il SoC di Xbox Series X

Qui è importante soffermarsi sulla scelta delle parole. Su afferma che AMD è pronta a "supportare un lancio nel 2027", una formulazione che non equivale a confermare che la console arriverà effettivamente nei negozi entro quell'anno. Considerando la crisi legata alla scarsa disponibilità e ai costi delle memorie, un eventuale posticipo non è un'ipotesi da escludere, come suggerito anche in un recente report del giornalista Jez Corden di Windows Central.

Microsoft ha confermato la partnership con AMD per la prossima Xbox a giugno dello scorso anno, ma al momento non ha indicato alcuna finestra di lancio, nemmeno indicativa. Ha però anticipato che la nuova macchina offrirà "prestazioni di nuova generazione, grafica all'avanguardia, un gameplay rivoluzionario e una compatibilità senza precedenti".

Anche Sony collaborerà con AMD per la prossima PlayStation, ma secondo le indiscrezioni Microsoft potrebbe intraprendere una strada diversa: si mormora infatti di un ibrido Xbox‑PC, capace di eseguire nativamente i giochi Xbox e quelli PC, oltre a integrare l'accesso a store come Steam, Epic Games Store e altri.