Sarah Bond ha ribadito che una Xbox di prossima generazione è in sviluppo, non è stata accantonata

In questo caso si tratta di un'intervista pubblicata da Variety, che ha toccato anche il futuro delle console Xbox sul quale Bond è sembrata sicura, riferendo che i lavori sono già ben avviati per quanto riguarda la piattaforma di prossima generazione.

Con il calo delle vendite e il passaggio di molti titoli su piattaforme rivali, in molti dubitano del fatto che possa essere una Xbox next gen nei progetti di Microsoft, ma Bond ha ribadito, come aveva fatto anche qualche giorno fa durante una trasmissione televisiva americana, che la nuova console esiste ed è in lavorazione.

Ultimamente va molto di moda l'idea che Microsoft stia abbandonando il mercato console o comunque l'hardware da gioco, dunque non è strano che la presidente di Xbox, Sarah Bond , si sia ritrova a ribadire un'altra volta, a breve distanza dall'ultima, che esiste effettivamente una nuova Xbox di prossima generazione in sviluppo.

La collaborazione con AMD va avanti

"Siamo concentrati al 100% sulla realizzazione di prodotti futuri", ha affermato Bond. "Stiamo sviluppando il nostro hardware di nuova generazione, ci stiamo occupando della prototipazione e della progettazione", ha spiegato la presidente di Xbox.

"Abbiamo annunciato una partnership con AMD in merito, quindi il prodotto è in arrivo", ha riferito, parlando della nuova console. Poi, passando all'argomento ROG Xbox Ally, ha spiegato che "Quello che abbiamo visto qui è stata un'opportunità per innovare e offrire ai giocatori un'altra scelta, oltre al nostro hardware di nuova generazione. Ascoltiamo sempre ciò che desiderano i giocatori e i creatori. Quando c'è richiesta di innovazione, noi la realizziamo".

"Vogliamo assicurarci che le persone abbiano una scelta", ha dichiarato Bond a Variety. "Vogliamo garantire che ci sia un'opzione per i giocatori più esperti che desiderano le ultime innovazioni, che vogliono spingersi oltre i limiti del possibile, i giocatori più esigenti".

I due modelli di ROG Xbox Ally si inseriscono in questa idea di fornire varie scelte agli utenti, compresi coloro che vogliono giocare in mobilità.

Nella stessa occasione, Bond ha anche spiegato che il prezzo di ROG Xbox Ally è stato deciso da ASUS.