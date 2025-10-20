WhatsApp: in arrivo la possibilità di generare immagini tramite IA per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua ad arricchire la propria esperienza utente con strumenti basati sull'intelligenza artificiale. L'ultima novità è l'introduzione della generazione di immagini IA per gli aggiornamenti di stato, una funzione che consente agli utenti di creare e condividere immagini personalizzate generate da Meta AI direttamente all'interno dell'app.

La nuova funzione, segnalata da WABetaInfo, è attualmente in fase di rilascio graduale per gli utenti iOS e Android, e sarà estesa a un numero sempre maggiore di persone nelle prossime settimane. L'obiettivo è offrire un modo più creativo ed espressivo per comunicare con i propri contatti, trasformando semplici descrizioni testuali in immagini suggestive e uniche.