WhatsApp: in arrivo la possibilità di generare immagini tramite IA per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua ad arricchire la propria esperienza utente con strumenti basati sull'intelligenza artificiale. L'ultima novità è l'introduzione della generazione di immagini IA per gli aggiornamenti di stato, una funzione che consente agli utenti di creare e condividere immagini personalizzate generate da Meta AI direttamente all'interno dell'app.
La nuova funzione, segnalata da WABetaInfo, è attualmente in fase di rilascio graduale per gli utenti iOS e Android, e sarà estesa a un numero sempre maggiore di persone nelle prossime settimane. L'obiettivo è offrire un modo più creativo ed espressivo per comunicare con i propri contatti, trasformando semplici descrizioni testuali in immagini suggestive e uniche.
WhatsApp immagini IA: il lavoro di Meta AI Imagine
Questa innovazione si basa sulla tecnologia generativa Meta AI Imagine, già utilizzata in altre funzioni di WhatsApp, come la creazione di sfondi personalizzati per le chat. Descrivendo, ad esempio, "un tramonto sul mare" o "una città futuristica al neon", l'intelligenza artificiale genera diverse varianti grafiche che l'utente può visualizzare, modificare o applicare alle proprie conversazioni.
Ora, questa capacità si estende anche agli stati, rendendo possibile condividere immagini generate dall'IA come aggiornamenti visivi. Per utilizzare la nuova funzione, basta accedere alla scheda Aggiornamenti e selezionare l'opzione "Immagini IA". Da qui, l'utente inserisce un prompt descrittivo e Meta AI genera più immagini tra cui scegliere. Una volta trovata quella ideale, è possibile aggiungere testo, adesivi, didascalie o disegni, prima di pubblicarla come stato, tutto avviene all'interno della piattaforma.
WhatsApp immagini IA: l'obiettivo di Meta, disponibilità e rollout
Meta sottolinea che questa funzione mira a favorire una maggiore libertà espressiva, consentendo di rappresentare emozioni, momenti o idee in modo artistico. Gli stati generati con l'IA possono essere utilizzati per esprimere l'umore, celebrare eventi o semplicemente distinguersi con contenuti originali e accattivanti.
Attualmente, la generazione di immagini IA per gli stati è disponibile solo per un gruppo limitato di utenti, ma WhatsApp prevede un rilascio graduale a livello globale.