WhatsApp sta testando un limite mensile per i messaggi senza risposta

Meta affronta lo spam su WhatsApp

Queste informazioni sono state riportate da TechCrunch. Meta ha infatti dichiarato che inizierà a testare il limite massimo di messaggi da poter inviare ogni mese alle persone che non hanno risposto. "Tutti i messaggi inviati dagli utenti e dalle aziende ad altri saranno conteggiati ai fini del raggiungimento di questo nuovo limite mensile, a meno che non ricevano una risposta. Ad esempio, se incontri qualcuno a una conferenza e invii tre messaggi, questi saranno conteggiati ai fini del raggiungimento del limite", ha detto.

WhatsApp

Per ora non sono stati svelati molti dettagli al riguardo, quindi non sappiamo quale sarà il limite esatto, né quali dispositivi e paesi accoglieranno questa novità. Si tratta attualmente di semplici test che verranno attivati in diversi paesi nelle prossime settimane, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. In ogni caso, secondo Meta questa funzione dovrebbe impattare prevalentemente sulle aziende o sulle persone che inviano una massiccia quantità di messaggi, praticamente come lo spam.