Ghost of Yotei avrà un DLC a pagamento? Sucker Punch commenta

Ghost of Yotei è un gioco massiccio, ma c'è sempre spazio per nuovi contenuti che amplino la storia e le ore di gioco. Dopotutto anche Tsushima ha ricevuto un extra con l'arrivo della Director's Cut anni fa.
Accadrà lo stesso con il nuovo gioco? A dare una risposta sono Jason Connell, co-director, e Ian Miles, lead writer, parlando con Game Informer.
Cosa ha detto Sucker Punch su un possibile DLC
Viene spiegato che per il momento l'approccio del team è di vedere qual è la reazione del pubblico, ciò che ha risuonato con loro e ciò che le persone amano e ciò che vorrebbero vedere di nuovo. Lo stesso è accaduto con Tsushima, spiega, con il quale il pubblico ha espresso il proprio interesse per il padre del protagonista, Jin Sakai, che quindi è diventato il fulcro del DLC.
Sucker Punch quindi vuole vedere se ci sono cose che mancano al gioco o che devono essere rese più chiare. Spiega: "Se c'è spazio per migliorare il gioco o per introdurre nuovi elementi o nuova chiarezza per il bene della storia e tutto ciò è positivo per Sucker Punch, certamente analizzeremmo le possibilità".
In altre parole, per ora non ci sono piani da comunicare ma un DLC è certamente una possibilità se ci fosse lo spazio. Probabilmente dipenderà dalle vendite e dal supporto a lungo termine dei giocatori, anche tramite la modalità Leggende che aggiungerà la cooperativa PvE online.