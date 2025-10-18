Ghost of Yotei avrà un DLC a pagamento? Sucker Punch commenta

Accadrà lo stesso con il nuovo gioco? A dare una risposta sono Jason Connell , co-director, e Ian Miles , lead writer, parlando con Game Informer.

Ghost of Yotei è un gioco massiccio, ma c'è sempre spazio per nuovi contenuti che amplino la storia e le ore di gioco. Dopotutto anche Tsushima ha ricevuto un extra con l'arrivo della Director's Cut anni fa.

Cosa ha detto Sucker Punch su un possibile DLC

Viene spiegato che per il momento l'approccio del team è di vedere qual è la reazione del pubblico, ciò che ha risuonato con loro e ciò che le persone amano e ciò che vorrebbero vedere di nuovo. Lo stesso è accaduto con Tsushima, spiega, con il quale il pubblico ha espresso il proprio interesse per il padre del protagonista, Jin Sakai, che quindi è diventato il fulcro del DLC.

Sucker Punch quindi vuole vedere se ci sono cose che mancano al gioco o che devono essere rese più chiare. Spiega: "Se c'è spazio per migliorare il gioco o per introdurre nuovi elementi o nuova chiarezza per il bene della storia e tutto ciò è positivo per Sucker Punch, certamente analizzeremmo le possibilità".

In altre parole, per ora non ci sono piani da comunicare ma un DLC è certamente una possibilità se ci fosse lo spazio. Probabilmente dipenderà dalle vendite e dal supporto a lungo termine dei giocatori, anche tramite la modalità Leggende che aggiungerà la cooperativa PvE online.