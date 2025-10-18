Il mouse Logitech G G502 X è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il mouse Logitech G G502 X a 47,39 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 49,90 €, e il prezzo consigliato di 94,99 €, permettendovi di risparmiare il 50%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse Logitech G G502 X

In questo caso si tratta del mouse cablato proposto nella colorazione bianca. Troviamo la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch in grado di offrire prestazioni e velocità eccezionali. Il sensore Hero 25K è estremamente preciso, mentre il pulsante DPI reversibile e rimovibile permette di personalizzare la vostra esperienza di gioco in base alle vostre preferenze.

Mouse Logitech G G502 X

Il mouse è compatibile con PC, quindi Windows e macOS, ed è un'ottima scelta se siete alla ricerca di un prodotto buono ma non troppo costoso. Inoltre è molto leggero e pesa 89 g, permettendovi di affrontare lunghe sessioni senza stancarvi.