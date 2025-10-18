Un video ufficiale di Final Fantasy 7 Remake confronta le versioni Nintendo Switch 2, Xbox, PS5 e PC

Per il test è stata scelta l'iconica scena di apertura del gioco, in cui Cloud e i membri dell'Avalanche si infiltrano nel Reattore Mako 1 nascosti in un treno merci, con l'obiettivo di piazzare una bomba per sabotare l'impianto.

Con il lancio delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake: Intergrade che si avvicinaSquare Enix ha pubblicato un breve video comparativo che mette fianco a fianco queste nuove edizioni con quelle già disponibili su PS5 e PC.

Difficile notare le differenze, ma serve un'analisi più approfondita

Il filmato, più che mettere in risalto le differenze tra le varie edizioni, per ovvi motivi ha l'obiettivo di rassicurare del fatto che sono poche: a parte un framerate inferiore su Nintendo Switch 2, a occhio sono estremamente simili. Va però sottolineato che si tratta di una cutscene e non di gameplay vero e proprio, scelta che potenzialmente aiuta a mascherare eventuali discrepanze visive o prestazionali. Per un confronto concreto, sarà necessario attendere le analisi tecniche sul prodotto finale.

A ogni modo, è lecito aspettarsi che le performance su Xbox Series X saranno allineate a quelle su PS5, mentre per Switch 2 Square Enix ha già confermato un framerate di 30 fps. Le prime impressioni raccolte alla Gamescom, tra cui quelle di Digital Foundry e della nostra redazione, sono state molto positive, lasciando ben sperare per una conversione di qualità anche sulla console portatile di Nintendo.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake: Intergrade sarà disponibile per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S a partire dal 22 gennaio 2026. Il gioco è già disponibile su PS4, PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store).