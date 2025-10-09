Final Fantasy 7 Remake Intergrade e FF7 Rebirth usciranno insieme in una nuova edizione Twin Pack su PS4 e PS5

Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth Twin Pack sarà disponibile su PS4 e PS5, con data di uscita fissata per il 4 dicembre 2025, consentendo così di recuperare entrambi i capitoli in un'unica soluzione, nel caso in cui ve li siate persi individualmente.

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth riceveranno una nuova edizione sul mercato fisico con un pacchetto in bundle che proporrà entrambi i capitoli insieme , chiamato Twin Pack.

Un pacchetto completo, in attesa della terza parte

Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth verranno dunque ri-pubblicati insieme in forma fisica in un pacchetto unico chiamato "Twin Pack", che conterrà tre dischi Blu-ray, in un certo senso riprendendo una tradizione storica.



Anche l'originale per PlayStation, infatti, era contenuto in ben tre dischi, cosa piuttosto anomala per l'epoca. Considerando che Final Fantasy 7 Remake Intergrade è contenuto su un disco e Final Fantasy Rebirth su due, dovrebbe dunque essere riproposta la situazione originale, nel complesso.

Intergrade è l'edizione completa di Final Fantasy 7 Remake, comprensiva anche dell'espansione dedicata a Yuffie e varie aggiunte e modifiche applicate all'originale, mentre Final Fantasy 7 Rebirth dovrebbe essere riproposto con tutti i suoi elementi originali.

Entrambi i giochi, come abbiamo visto, arriveranno anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S nei prossimi mesi.