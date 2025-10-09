Final Fantasy 7 Remake Intergrade e FF7 Rebirth usciranno insieme in una nuova edizione Twin Pack su PS4 e PS5

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth riceveranno una nuova edizione sul mercato fisico con un pacchetto in bundle che proporrà entrambi i capitoli insieme, chiamato Twin Pack.
Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth Twin Pack sarà disponibile su PS4 e PS5, con data di uscita fissata per il 4 dicembre 2025, consentendo così di recuperare entrambi i capitoli in un'unica soluzione, nel caso in cui ve li siate persi individualmente.
Manca il prezzo in euro, ma per il momento sappiamo che il pacchetto costerà 59,99 sterline sul mercato britannico, in base al comunicato pubblicato, cosa che si tradurrebbe sui 69€, ma attendiamo comunque ulteriori informazioni da parte dell'editore.
Un pacchetto completo, in attesa della terza parte
Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth verranno dunque ri-pubblicati insieme in forma fisica in un pacchetto unico chiamato "Twin Pack", che conterrà tre dischi Blu-ray, in un certo senso riprendendo una tradizione storica.
Anche l'originale per PlayStation, infatti, era contenuto in ben tre dischi, cosa piuttosto anomala per l'epoca. Considerando che Final Fantasy 7 Remake Intergrade è contenuto su un disco e Final Fantasy Rebirth su due, dovrebbe dunque essere riproposta la situazione originale, nel complesso.
Intergrade è l'edizione completa di Final Fantasy 7 Remake, comprensiva anche dell'espansione dedicata a Yuffie e varie aggiunte e modifiche applicate all'originale, mentre Final Fantasy 7 Rebirth dovrebbe essere riproposto con tutti i suoi elementi originali.
Entrambi i giochi, come abbiamo visto, arriveranno anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S nei prossimi mesi.