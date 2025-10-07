La scelta di portare Final Fantasy 7 Remake Intergrade anche sulla nuova piattaforma Nintendo è legata alla filosofia di Square Enix, da sempre determinata a offrire i propri titoli a un pubblico che sia il più ampio possibile .

"Al fine di garantire 30 frame al secondo stabili senza compromettere la qualità visiva durante il gioco, ci siamo concentrati molto sull'ottimizzazione della grafica. Direi che questo è stato l'aspetto che ha richiesto più lavoro su Nintendo Switch 2."

"Abbiamo dovuto prestare molta attenzione al consumo energetico di Nintendo Switch 2, soprattutto per la modalità portatile rispetto alla modalità docked", ha spiegato Hamaguchi. "Bisogna essere consapevoli delle differenze di specifiche tecniche e di quanta potenza si possa utilizzare in portabilità."

Stando alle parole del game director Naoki Hamaguchi, portare Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 è stata una sfida dal punto di vista tecnico per via delle caratteristiche della console ibrida giapponese in merito al consumo di energia.

Così bello da commuovere

In arrivo il prossimo 22 gennaio, Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 è talmente bello che lo stesso Hamaguchi si è commosso quando l'ha visto girare per la prima volta sull'handheld.

"Penso che ci sia forse un malinteso comune per quanto riguarda l'idea di giocare un titolo come Final Fantasy 7 in modalità portatile su Nintendo Switch 2", ha spiegato il game director. "Alcuni potrebbero pensare che la qualità grafica ne risenta o sia inferiore, ma in realtà l'esperienza visiva è ricca e splendida."

"Quando l'ho vista con i miei occhi, tenendo la console tra le mani e osservando FF7 girare su di un hardware Nintendo in modo così fluido e bello, mi sono davvero commosso. Vorrei che il maggior numero possibile di giocatori potesse provare la stessa sensazione."

"Alcuni potrebbero avere dei dubbi, ma arriverà una demo entro la fine dell'anno e sarà un'ottima occasione per sperimentare il mondo di Final Fantasy 7 su di una nuova piattaforma. Spero che ciò possa suscitare un maggiore interesse verso il gioco."