Le cuffie Nothing Headphone (1) sono in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, sono disponibili su Amazon le cuffie Nothing Headphone (1) a 239 € rispetto al prezzo consigliato di 299 €, permettendovi di risparmiare fino al 20%. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche delle cuffie Nothing Headphone (1)
Si tratta di cuffie wireless, in questo caso proposte nella colorazione bianca, con una batteria in grado di offrire fino a 35 ore di riproduzione (con la cancellazione del rumore attivata) e fino a 80 ore con ANC disattivata. Inoltre, la ricarica rapida di soli 5 minuti garantisce fino a 5 ore di ascolto.
Come vi abbiamo anticipato, è presente anche la cancellazione attiva del rumore, con la funzione ibrida Active Noise Cancellation in grado di adattare il livello di cancellazione in tempo reale. I cuscinetti in PU offrono comfort, mentre la profondità ottimizzata del padiglione auricolare garantisce una vestibilità sicura.
Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.