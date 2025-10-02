Come fa Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 a essere così bello? Square Enix svela il segreto

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è la versione potenziata del gioco base ed è pensato per PS5, PC e Xbox Series X | S. Arriverà anche su Nintendo Switch 2 e per che non sarà affatto più brutto rispetto alle altre versioni. Come è possibile?

Perché Final Fantasy 7 Remake Intergrade sembra così bello su Nintendo Switch 2

Ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà pubblicato su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S il 22 gennaio 2026 e le prime prove col gioco sulla console Nintendo suggeriscono che graficamente è alquanto piacevole.

Parlando con Automaton, Naoki Hamaguchi di Square Enix ha ammesso che un port uno a uno non avrebbe permesso al gioco di essere stabile a sufficienza su Nintendo Switch 2, soprattutto in modalità portatile, quindi i programmatori del rendering hanno ottimizzato il gioco per la console.

C'è però un elemento sul quale non si deve fare un passo indietro per fare in modo che l'opera comunque dia la sensazione che sia moderna e adeguata agli standard grafici delle altre piattaforme: l'illuminazione. Spiega che se l'illuminazione fosse stata compromessa su Switch 2, elementi come le espressioni dei personaggi sarebbero peggiorati e in generale il gioco sarebbe sembrato di bassa qualità. Ha quindi insistito per fare in modo che l'illuminazione fosse la stessa che su PS5.

L'ottimizzazione si è invece focalizzata sulla diminuzione dei caricamenti per elementi come la nebbia o altri effetti. La conseguenza finale è che la versione Nintendo Switch 2 viaggia a 30 FPS senza sembrare enormemente peggiore rispetto a quella PS5.

Segnaliamo infine che il director del remake di Final Fantasy 7 capisce l'odio per le schede con chiave di gioco, ma le giustifica.