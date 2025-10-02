4

Come fa Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 a essere così bello? Square Enix svela il segreto

Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà anche su Nintendo Switch 2 e dai primi video non sembra molto più brutto rispetto alla versione PS5: come è possibile? Lo sviluppatore lo spiega.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/10/2025
Cloud contro Sephiroth in Final Fantasy 7 Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy 7 Remake Intergrade è la versione potenziata del gioco base ed è pensato per PS5, PC e Xbox Series X | S. Arriverà anche su Nintendo Switch 2 e per che non sarà affatto più brutto rispetto alle altre versioni. Come è possibile?

Square Enix ha commentato la questione, svelando il suo "segreto".

Perché Final Fantasy 7 Remake Intergrade sembra così bello su Nintendo Switch 2

Ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà pubblicato su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X | S il 22 gennaio 2026 e le prime prove col gioco sulla console Nintendo suggeriscono che graficamente è alquanto piacevole.

Parlando con Automaton, Naoki Hamaguchi di Square Enix ha ammesso che un port uno a uno non avrebbe permesso al gioco di essere stabile a sufficienza su Nintendo Switch 2, soprattutto in modalità portatile, quindi i programmatori del rendering hanno ottimizzato il gioco per la console.

Il terzo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7 uscirà da subito anche su Xbox e Nintendo Switch 2 Il terzo capitolo della trilogia remake di Final Fantasy 7 uscirà da subito anche su Xbox e Nintendo Switch 2

C'è però un elemento sul quale non si deve fare un passo indietro per fare in modo che l'opera comunque dia la sensazione che sia moderna e adeguata agli standard grafici delle altre piattaforme: l'illuminazione. Spiega che se l'illuminazione fosse stata compromessa su Switch 2, elementi come le espressioni dei personaggi sarebbero peggiorati e in generale il gioco sarebbe sembrato di bassa qualità. Ha quindi insistito per fare in modo che l'illuminazione fosse la stessa che su PS5.

L'ottimizzazione si è invece focalizzata sulla diminuzione dei caricamenti per elementi come la nebbia o altri effetti. La conseguenza finale è che la versione Nintendo Switch 2 viaggia a 30 FPS senza sembrare enormemente peggiore rispetto a quella PS5.

Segnaliamo infine che il director del remake di Final Fantasy 7 capisce l'odio per le schede con chiave di gioco, ma le giustifica.

Segnalazione Errore
