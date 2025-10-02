Una PSP? Nel 2025? Sì, e la puoi prendere anche a prezzo scontato con questo coupon: un prezzo da collezione

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile per gli utenti un codice sconto che farà comodo a chiunque sia alla ricerca di una PSP nel 2025: un pezzo da collezione che può essere acquistato a prezzo scontato. Il coupon è ITMULTI15 (o, in alternativa, ITCD15) per un risparmio di 15€ e un prezzo totale di 116,55€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La PSP 3000 rappresenta la terza versione della celebre console portatile di Sony. Rispetto alla PSP Slim & Lite, la PSP-3000 introduce un migliorato schermo LCD che riuscì, all'epoca, a ridurre la sfocatura nelle immagini in rapido movimento.
Ulteriori dettagli solla console
Tra le novità hardware che furono introdotte, la PSP-3000 integrò un microfono progettato per trasformare la console anche in un dispositivo di comunicazione, utilizzabile tramite il servizio Builtin Skype Wi-Fi Internet Phone introdotto con l'aggiornamento firmware del gennaio 2008.
I giochi per PSP possono inoltre essere riprodotti su TV tramite un cavo video composito interlacciato. Anche il design dei pulsanti fu aggiornato: i tasti "Select", "Start" e "Home" hanno una forma ellittica e il tasto Home sostituisce la scritta con il logo PS, in linea con il DualShock 3 della PS3. Questa PSP uscì nell'ormai lontano ottobre 2008.