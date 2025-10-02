Una PSP? Nel 2025? Sì, e la puoi prendere anche a prezzo scontato con questo coupon: un prezzo da collezione

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile per gli utenti un codice sconto che farà comodo a chiunque sia alla ricerca di una PSP nel 2025: un pezzo da collezione che può essere acquistato a prezzo scontato. Il coupon è ITMULTI15 (o, in alternativa, ITCD15) per un risparmio di 15€ e un prezzo totale di 116,55€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La PSP 3000 rappresenta la terza versione della celebre console portatile di Sony. Rispetto alla PSP Slim & Lite, la PSP-3000 introduce un migliorato schermo LCD che riuscì, all'epoca, a ridurre la sfocatura nelle immagini in rapido movimento.