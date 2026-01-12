7

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso ad un prezzo bassissimo: sfrutta il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una maxi promo su Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso. Ecco i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/01/2026
Switch 2 + Mario Kart
Mario Kart World
Mario Kart World
Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una maxi promo su Nintendo Switch 2 con Mario Kart World incluso che viene messo in offerta tramite l'applicazione di un codice sconto dal valore di 45€, il coupon è MULTI45 (o, in alternativa WDIT45) per un costo totale e finale d'acquisto di 409,77€.

La nuova Nintendo Switch 2 introduce importanti innovazioni. Al centro del rinnovamento troviamo i Joy-Con 2, controller completamente riprogettati che si collegano alla console tramite connettori magnetici e possono essere utilizzati come un mouse nei titoli compatibili. La console è dotata di una potenza di calcolo superiore, in grado di garantire una grafica più definita e colori più vividi su un display LCD da 7,9 pollici che supporta la risoluzione Full HD a 1080p.

Ulteriori dettagli

Collegata alla TV, Nintendo Switch 2 può raggiungere una risoluzione fino a 4K e un frame rate fino a 120 fps. La memoria interna da 256 GB, ben otto volte superiore rispetto al primo modello, è espandibile tramite microSD Express. Nel bundle è incluso Mario Kart World.

Mariokartworld Scrn Grandprix 01

Il roster di questo titolo supera i 40 personaggi, molti dei quali dotati di varianti con costumi a tema. Una delle novità più rilevanti è l'aumento del numero massimo di piloti in gara, che arriva fino a 24 concorrenti per pista. Le piste adottano una struttura open world. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

