Mario Kart World si aggiorna e aggiunge anche una novità di gameplay

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Mario Kart World: vediamo quali sono le novità che sono state introdotte all'interno del gioco di kart per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/01/2026
Mario Kart World continua la propria corsa anche nel 2026 e Nintendo ha ora pubblicato un nuovo aggiornamento per il gioco di kart esclusivo di Nintendo Switch 2.

Si tratta per la precisione dell'update numero 1.5.0 che non solo corregge alcuni problemi ma introduce anche una piccola novità videoludica.

Le novità introdotte dal nuovo aggiornamento di Mario Kart World

Le note della patch dedicate alle modifiche "Generali" recitano come segue:

  • Aggiunte le corse a squadre al Knockout Tour quando si gioca in una stanza durante "Online Play" e "Wireless Play"
  • Aggiunto il supporto alla lingua polacca (puoi cambiare il linguaggio usando l'impostazione Linguaggio nel menù Sistema all'interno delle Impostazioni di sistema)

Per quanto riguarda invece i "Problemi risolti", l'aggiornamento introduce le seguenti modifiche:

  • Risolto un problema che causava la chiusura del gioco se il giocatore vestiva i panni di Kamek su Choco Mountain
  • Risolto un problema nel quale il punteggio veniva mostrato alle volte in modo scorretto quando ci si univa a "Tutti" in "Online Play" mentre si era in una stanza
  • Risolti vari problemi per migliorare l'esperienza di gameplay (non viene specificato quali)
Ricordiamo infine che anche un mese fa Mario Kart World si è aggiornato per risolvere un fastidioso bug legato ai controller.

