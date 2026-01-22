L'evento Return to Drangleic di Dark Souls 2 ha un periodo di attività deciso dai giocatori: pronti a lottare?

Dark Souls 2 ha ricevuto la propria fetta di odio, ma ha anche ricevuto una buona dose d'amore persino dopo molto tempo dalla sua pubblicazione. Anche quest'anno sarà lo stesso.

Nel 2026 tornerà infatti l'annuale "Return to Drangleic" (Ritorno a Drangleic, ovvero l'ambientazione principale), un evento della community che secondo i subreddit di Dark Souls e Dark Souls 2 inizierà il 26 febbraio e terminerà il 13 marzo. Non è un evento in-game, precisiamo, solo un periodo predefinito dai fan per ritornare nel videogioco tutti assieme.