L'evento Return to Drangleic di Dark Souls 2 ha un periodo di attività deciso dai giocatori: pronti a lottare?

Dark Souls 2 ha ricevuto la propria fetta di odio, ma ha anche ricevuto una buona dose d'amore persino dopo molto tempo dalla sua pubblicazione. Anche quest'anno sarà lo stesso.
Nel 2026 tornerà infatti l'annuale "Return to Drangleic" (Ritorno a Drangleic, ovvero l'ambientazione principale), un evento della community che secondo i subreddit di Dark Souls e Dark Souls 2 inizierà il 26 febbraio e terminerà il 13 marzo. Non è un evento in-game, precisiamo, solo un periodo predefinito dai fan per ritornare nel videogioco tutti assieme.
Come funziona Return to Drangleic
Come spiegato dai veterani del videogioco, Return to Drangleic è la perfetta occasione per i nuovi giocatori di entrare nel GDR di FromSoftware visto che online saranno presenti molti giocatori esperti che potranno dare una mano tramite le funzioni di evocazione di alleati online.
Se invece siete degli esperti, potreste sfruttare il tempo prima dell'evento per creare un nuovo personaggio, ideare qualche strana ma divertente 'build' per il personaggio (ovvero un set di armature, armi, incantesimi...) e prepararvi per un po' di PvP (Player vs Player, giocatore contro giocatore).
Sebbene criticato sotto vari punti di vista, in molti amano le ampie possibilità di personalizzazione del proprio personaggio così come il modo in cui le Covenant sono gestite e gli spazi per fare PvP in modo organizzato.
Ricordiamo infine che le versioni originali del videogioco (PS3 e Xbox 360) non possono più accedere ai server online, ma è possibile usare la più moderna Scholar of the First Sin Edition (anche su PC). Se a febbraio e marzo non ci sono titoli di vostro interesse, può essere una buona occasione per divertirsi con un vecchio gioco.
Segnaliamo infine che per il papà di Elden Ring e Dark Souls il genere "soulslike" non è stato inventato da FromSoftware.