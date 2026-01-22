Huawei FreeClip 2 disponibili da oggi: specifiche e prezzo degli auricolari open-ear che sembrano orecchini

Il segmento degli auricolari open-ear continua a crescere, spinto dalla domanda di dispositivi utilizzabili per molte ore senza isolamento totale dall'ambiente. I FreeClip 2 si collocano in questo scenario con una proposta che combina soluzioni tecniche già viste e alcune ottimizzazioni mirate. L'attenzione è rivolta soprattutto alla vestibilità , alla gestione intelligente dell'audio e all'autonomia, elementi chiave per chi utilizza gli auricolari durante l'intera giornata, tra lavoro, spostamenti e attività all'aperto.

Huawei amplia la propria offerta audio con i nuovi FreeClip 2, auricolari true wireless open-ear che raccolgono l'eredità del primo modello e ne affinano l'impostazione. L'obiettivo dichiarato è migliorare comfort, stabilità e resa sonora, mantenendo un approccio diverso rispetto agli in-ear tradizionali.

Specifiche e prezzo Huawei Freeclip 2

Dal punto di vista del design, Huawei mantiene l'architettura C-bridge introdotta con la prima generazione, intervenendo però su peso e materiali. Ogni auricolare scende a 5,1 grammi e utilizza una combinazione di silicone liquido e lega a memoria di forma, pensata per adattarsi a diverse conformazioni dell'orecchio senza generare punti di pressione evidenti. La regolazione del Comfort Bean è stata affinata sulla base di un ampio campione di dati ergonomici, con l'obiettivo di migliorare la stabilità durante l'uso prolungato.

Huawei Freeclip 2

La scelta open-ear resta centrale. I FreeClip 2 non isolano completamente dall'ambiente esterno, una caratteristica che li rende adatti a contesti urbani e lavorativi in cui è necessario mantenere una certa consapevolezza sonora. L'Acoustic Ball è stata ridisegnata per ospitare un driver a doppia membrana, soluzione che, secondo Huawei, consente un incremento sensibile di volume e risposta sui bassi rispetto al modello precedente.

Sul fronte dell'elaborazione audio entra in gioco un processore NPU dedicato, affiancato da funzioni basate su IA come il volume adattivo e il miglioramento vocale automatico. Il sistema regola l'ascolto in base all'ambiente, cercando di mantenere intelligibilità e bilanciamento sia in spazi silenziosi sia in aree affollate. In chiamata, il sistema a tre microfoni e gli algoritmi DNN multicanale lavorano sulla riduzione del rumore e sulla separazione della voce.

I FreeClip 2 sono inoltre intercambiabili tra orecchio destro e sinistro, grazie a canali audio autoadattativi, e certificati IP57 contro acqua e polvere. L'autonomia dichiarata arriva fino a 9 ore con una singola carica e a 38 ore complessive utilizzando la custodia, valori in linea con un utilizzo intensivo quotidiano.

La disponibilità è fissata per oggi, 22 gennaio 2026, nelle colorazioni bianca, blu e nera, con un prezzo di listino pari a 199 euro. In occasione dell'uscita, utilizzando il coupon AMKTPRCLIP2, è previsto uno sconto di 20,00€. Inoltre, per le offerte esclusive su Huawei Store, sarà incluso in omaggio un set di accessori firmati dal brand di design It's Lava. Incluso nel prezzo d'acquisto anche il servizio HUAWEI Loss Care che consente di acquistare entro 12 mesi un singolo auricolare a metà del costo di vendita ufficiale, in caso di smarrimento o danneggiamento.