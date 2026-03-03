Redmagic presenta al MWC 2026 la nuova gamma Nubia: Neo 5, Neo 5 GT e Neo 5 Max; i futuri protagonisti del gaming su mobile

In occasione del Mobile World Congress 2026, Redmagic ha presentato la nuova gamma Nubia composta da Redmagic Nubia Neo 5, Redmagic Nubia Neo 5 GT e Redmagic Nubia Neo 5 Max, dispositivi pensati per offrire un'esperienza di gioco avanzata a diversi livelli di prezzo.
Il Redmagic Nubia Neo 5, con prezzo a partire da 299€, rappresenta l'alternativa più accessibile. Integra pulsanti fisici laterali Neo Triggers, algoritmo Magic Touch 2.0, architettura di raffreddamento multi-strato, display gaming da 120Hz, doppio speaker DTS:X Ultra e motore di vibrazione lineare sull'asse Z.
La batteria da 6010 mAh supporta ricarica rapida da 45W e ricarica bypass. Il design mantiene l'illuminazione RGB "Eagle Eye" e linee gaming con angoli arrotondati.
Redmagic Neo 5 GT e Neo 5 Max: ecco le specifiche dei dispositivi di punta
Il il Redmagic Nubia Neo 5 GT, proposto a partire da 399€, si distingue per essere il primo smartphone della sua categoria con ventola di raffreddamento attiva integrata, inserita in un sistema di dissipazione con design a flusso passante denominato "Ice-Cool Gaming".
Sul fronte dei controlli troviamo i Neo Triggers 5.0 con frequenza di campionamento al tocco di 550Hz e latenza hardware inferiore a 5,5 millisecondi, supportati dall'algoritmo Magic Touch 2.0 per una risposta estremamente rapida.
Completa la line-up il Redmagic Nubia Neo 5 Max, che punta fortemente sull'integrazione con Nubia AI. Tutti i modelli includono Demi AI Copilot 2.0 con Gaming Coach, Gaming Chatbot e Demi Auto-Chat, funzioni pensate per migliorare le performance e l'interazione durante le sessioni di gioco.
Redmagic ricorda 11 Pro e il tablet Astra
Durante la kermesse di Barcellona, Redmagic ha voluto anche ricordare alcuni device presentati già nelle scorse settimane con il modello 11 Pro e il tablet Astra. RedMagic 11 Pro è uno smartphone con Android 16 e Redmagic OS 11, certificazione IP68 e design sottile da 8,9 mm. Monta display AMOLED 6,85" con refresh rate da 144Hz. Sotto al "cofano" è presente il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB RAM e batteria 7500 mAh. Fotocamera 50MP, frontale 16MP, 5G, Bluetooth 5.4 e nanoSIM.
Per quanto concerne, invece, il tablet Astra è siamo di fronte ad un dispositivo con pannello da 9,06" con risoluzione di 2,4K e refresh rate da 165Hz. Integra Snapdragon 8 Elite, 16GB RAM e 512GB UFS 4.1. Dispone, inoltre di raffreddamento con ventola 20.000 rpm, design trasparente RGB, batteria con ricarica 80W