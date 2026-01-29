REDMAGIC 11 Air: gaming su mobile senza compromessi con Snapdragon 8 Elite, display da 144Hz e super batteria

REDMAGIC ha presentato ufficialmente REDMAGIC 11 Air, un nuovo smartphone gaming pensato per offrire prestazioni da top di gamma in un corpo ultra-sottile e leggero. Si tratta del modello più compatto mai realizzato nella serie Air, con uno spessore ridotto del 12% e un peso inferiore del 10% rispetto al REDMAGIC 11 Pro.
Sotto la scocca trova spazio il potentissimo Snapdragon 8 Elite, affiancato fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. A supporto del SoC è presente il chip dedicato RedCore R4, che lavora in sinergia con il sistema CUBE di REDMAGIC per migliorare frame rate, risoluzione e resa cromatica. Il risultato è un'esperienza capace di raggiungere 144 fps.
Sistema di raffreddamento e batteria del nuovo REDMAGIC 11 Air
Nonostante il profilo sottile, REDMAGIC 11 Air integra un avanzato sistema di raffreddamento attivo, con una turbofan da 24.000 RPM e una nuova camera a vapore Ice-Steps in grado di dissipare fino al4 0% di calore in più rispetto alla generazione precedente.
Questo consente di mantenere prestazioni stabili anche durante lunghe sessioni di gioco intenso. L'autonomia è affidata a una generosa batteria da 7.000 mAh, supportata da ricarica rapida a 80W e dalla tecnologia Charge Separation, che alimenta direttamente la scheda madre durante il gaming per ridurre il calore e preservare la batteria nel tempo.
Display, fotocamera e non solo: tutti i dettagli del REDMAGIC 11 Air
Il comparto multimediale comprende un display Full HD+ da 144 Hz, audio stereo potenziato, trigger capacitivi a 520 Hz e vibrazione lineare X-axis per un controllo preciso e immersivo. L'illuminazione RGB personalizzabile, sincronizzabile con l'audio e gli eventi in-game. Il device è anche certificato IP54. Non manca una forte integrazione dell'intelligenza artificiale, che supporta il gameplay con suggerimenti tattici in tempo reale, comandi vocali, input intelligenti e collaborazione multi-schermo.
Sul fronte fotografico troviamo una fotocamera principale da 50 MP con OIS, ultra-wide da 8 MP e una frontale da 16 MP, oltre a connettività completa con 5G, Wi-Fi 6, NFC e infrarossi. REDMAGIC 11 Air è disponibile da oggi, 29 gennaio 2026 nelle versioni 12+256 GB e 16+512 GB, con prezzi a partire da 499 euro. Per ulteriori dettagli e approfondimenti ecco la nostra recensione del REDMAGIC 11 Air.