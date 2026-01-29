REDMAGIC 11 Air: gaming su mobile senza compromessi con Snapdragon 8 Elite, display da 144Hz e super batteria

REDMAGIC 11 Air è il nuovo smartphone gaming ultra-sottile del brand, con Snapdragon 8 Elite, chip RedCore R4, display a 144 Hz e batteria da 7.000 mAh.

REDMAGIC ha presentato ufficialmente REDMAGIC 11 Air, un nuovo smartphone gaming pensato per offrire prestazioni da top di gamma in un corpo ultra-sottile e leggero. Si tratta del modello più compatto mai realizzato nella serie Air, con uno spessore ridotto del 12% e un peso inferiore del 10% rispetto al REDMAGIC 11 Pro. Sotto la scocca trova spazio il potentissimo Snapdragon 8 Elite, affiancato fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. A supporto del SoC è presente il chip dedicato RedCore R4, che lavora in sinergia con il sistema CUBE di REDMAGIC per migliorare frame rate, risoluzione e resa cromatica. Il risultato è un'esperienza capace di raggiungere 144 fps.

Sistema di raffreddamento e batteria del nuovo REDMAGIC 11 Air Nonostante il profilo sottile, REDMAGIC 11 Air integra un avanzato sistema di raffreddamento attivo, con una turbofan da 24.000 RPM e una nuova camera a vapore Ice-Steps in grado di dissipare fino al4 0% di calore in più rispetto alla generazione precedente. I migliori open world su smartphone iOS e Android Questo consente di mantenere prestazioni stabili anche durante lunghe sessioni di gioco intenso. L'autonomia è affidata a una generosa batteria da 7.000 mAh, supportata da ricarica rapida a 80W e dalla tecnologia Charge Separation, che alimenta direttamente la scheda madre durante il gaming per ridurre il calore e preservare la batteria nel tempo.