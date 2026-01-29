Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è disponibile: ecco come scaricarlo

La componente gestionale di Definitely Not Fried Chicken si estende alla forza lavoro : assumere, licenziare e organizzare i dipendenti si pone come un aspetto fondamentale dell'esperienza, visto che un personale soddisfatto lavora meglio e facilita tutto il resto.

Proprio per riuscire in questa impresa dovremo allestire attività di facciata come appunto la vendita di pollo fritto, locali notturni, lavanderie e tante altre varianti che andranno a fungere da copertura per quello che è il vero cuore del nostro impero.

Come in una famosa serie televisiva, infatti, il business della ristorazione specializzata nel pollo fritto nel gioco funge da copertura per una serie di traffici illeciti, in cui avremo il compito di produrre una materia prima di alta qualità e venderla senza attirare attenzioni indesiderate.

Il gioco gratis di oggi è disponibile su Epic Games Store : si tratta stavolta di Definitely Not Fried Chicken , un originale gestionale indie in cui ci troveremo a bilanciare attività perfettamente legali e un giro d'affari decisamente meno limpido.

Come scaricarlo?

Scaricare e installare Definitely Not Fried Chicken è molto semplice: tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, accedere con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

A questo punto vi basterà seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione, quindi scegliere se scaricare e installare subito il gioco oppure farlo in un secondo momento. Visto che avrete legato il titolo al vostro account per sempre, infatti, potrete effettuare il download ogni volta che lo vorrete.