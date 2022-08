Breaking Bad: il creatore una volta ha proposto un gioco in stile GTA dedicato alla serie

Durante un recente episodio di "Inside the Gilliverse", il creatore della serie Breaking Bad - Vince Gilligan - ha svelato di aver proposto in passato un gioco dedicato alle avventure di Walter White, in stile GTA.

Quando un fan ha chiesto a Vince Gilligan se ci sarà mai un videogioco di Breaking Bad, Vince Gilligan ha risposto affermando di aver chiesto ai produttori di Breaking Bad chi possiede GTA e se fosse possibile realizzarne una versione in stile Breaking Bad, ma nulla è stato fatto. Ancora adesso, Gilligan ritiene che l'idea abbia perfettamente senso.

Anche se tale idea non ha avuto lunga vita, Gilligan ha spiegato che ci sono stati vari tentativi di trasformare la serie TV in un gioco. Ci sono stati vari giochi mobile di Breaking Bad, ovviamente, ma il creatore spiega anche che era in sviluppo anche un gioco per PS VR. Non è chiaro perché il gioco sia stato cancellato, ma secondo Gilligan lo sviluppo era proseguito per un po' di tempo.

I protagonisti di Breaking Bad

Gilligan afferma però che il nome Breaking Bad non garantisce che il gioco sia un successo di vendite. Ricordiamo che Breaking Bad è terminato nel 2013 e una serie prequel, Better Call Saul, è stata pubblicata a partire dal 2015 e sta ora per arrivare alla propria fine. L'universo di Breaking Bad potrebbe quindi essere prossimo alla conclusione: le possibilità di vedere un gioco sembra scarse.