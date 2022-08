GTA Online e Red Dead Online sono giocabili tramite Xbox Cloud Gaming, per il sito ufficiale Rockstar

Tramite la pagina di supporto del sito ufficiale di Rockstar è possibile vedere che nella lista delle piattaforme sulle quali sono disponibili i giochi Red Dead Online e GTA Online è stato aggiunto anche Xbox Cloud Gaming.

Come potete vedere anche nel tweet poco sotto o alla seguente pagina, Red Dead Online e GTA Online sono segnalati come disponibili su PC, console, Stadia (solo Red Dead Online) e su Xbox Cloud Gaming.

Precisiamo che questa indicazione non fa riferimento alla possibilità di eseguire i giochi tramite cloud con Xbox Game Pass, ma di accedervi anche se non si è abbonati tramite un browser usando i servizi di Xbox Cloud Gaming, come è già possibile fare con Fortnite. La differenza è che il gioco di Epic Games è gratuito, mentre nel caso di Red Dead Online e GTA Online è necessario possedere il gioco.

Questa integrazione è perfetta per chi vuole poter giocare in qualsiasi luogo e da qualsiasi browser (previa una connessione sufficientemente veloce, ovviamente) o per chi non può permettersi un hardware abbastanza moderno da eseguire tali giochi.

Per il momento questo è quanto sappiamo. Non ci resta che attendere informazioni più precise da parte di Rockstar o Microsoft.