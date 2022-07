Fortnite: 4 milioni di utenti hanno giocato in streaming tramite browser grazie a Xbox Cloud Gaming

Microsoft ha condiviso un'interessante informazione dedicata a Xbox, all'interno del proprio report finanziario del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022: 4 milioni di giocatori hanno usato il browser per giocare a Fortnite in streaming, il tutto grazie alla tecnologia Xbox Cloud Gaming. Un milione di questi erano nuovi giocatori di all'ecosistema Xbox.

Secondo un accordo tra Microsoft ed Epic Games, i giocatori hanno la possibilità di giocare a Fortnite tramite browser usando le tecnologie di Xbox Cloud Gaming anche senza essere iscritti a Game Pass. Si tratta di un modo semplice per accedere al gioco e dimostra che il pubblico è interessato a questa opzione.

Si tratta anche di un modo per introdurre i giocatori, in modo completamente gratuito, ai vantaggi del cloud gaming di Xbox, che sono di norma inclusi nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Logo di Xbox

Diteci, voi avete provato a giocare a Fortnite in streaming tramite il browser?

Nel report finanziario di Microsoft abbiamo anche avuto modo di leggere i risultati della divisione Xbox. Nel complesso vi è stato un calo, ma si tratta di una cosa prevista e, inoltre, l'intero anno fiscale si è chiuso più che positivamente: potete trovare tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.