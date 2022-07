Xbox: entrate, vendite di giochi e servizi calano nel Q4, ma è sempre un ottimo risultato

Microsoft ha pubblicato i risultati fiscali per l'anno fiscale 2022 e abbiamo modo di vedere come è andato l'intero anno e il quarto trimestre di Xbox (terminato a fine giugno), ovvero la divisione videoludica. In generale, vi è stato un calo, ma i dati complessivi sono ottimi.

Precisamente, come potete vedere anche nel tweet poco sotto, il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 ha visto un calo del 7% delle entrate di Xbox, in linea con le aspettative della compagnia di Redmond. Questo significa che le entrare del trimestre sono state pari a 3.45 miliardi di dollari: si tratta del secondo miglior Q4 di sempre.

Per quanto riguarda i contenuti e i servizi, c'è stato un calo del 6%: anche questo è in linea con le aspettative della compagnia. Inoltre, questo risultato è stato ottenuto a dispetto di una crescita del numero di iscritti a Xbox Game Pass: il servizio per console, PC e mobile è centrale nella strategia di Microsoft, quindi una crescita è più che positiva, anche in un trimestre di calo generale.

Vediamo che le vendite hardware sono calate dell'11%: si tratta di un dato che lascia il tempo che trova, visto che le vendite in questo momento sono puramente determinate dalle capacità di produzione di Xbox Series X|S, ancora limitate dalla scarsità di materie prime.

Guardando a tutto l'anno, DomsPlaying spiega che Xbox ha ottenuto il miglior anno fiscale di sempre. Le stime di Dom parlano di un 77% di entrate da parte di contenuti e servizi.