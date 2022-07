Diablo Immortals: un bug sta costando ai giocatori milioni di punti esperienza

I giocatori di Diablo: Immortal stanno perdendo milioni di punti esperienza del Battle Pass per colpa di un bug, che non sembra essere stato risolto nemmeno dopo la pubblicazione di un hotfix da parte di Blizzard.

Da molti giorni i giocatori stanno segnalando che il Battle Pass di Diablo Immortal non "accetta" i punti esperienza. Il bug non colpisce tutti i giocatori, ma quelli che lo stanno subendo sono in numero più che sufficiente per fare rumore sui social. Su Reddit ad esempio, viene segnalato che l'animazione dei PE si attiva, ma la barra dei PE non cresce.

Blizzard, tramite il proprio community lead per Diablo Immortal, ha pubblicato su Reddit un messaggio affermando di essere al corrente del problema e di aver condiviso un aggiornamento per cercare di risolverlo. La correzione avrebbe dovuto anche calcolare i punti esperienza persi e riassegnarli. Questo accadeva il 23 luglio 2022.

Diablo Immortal

Due giorni dopo, però, sono spuntati altri report dei giocatori che segnalavano la presenza del bug di Diablo Immortal, che chiaramente non è stato risolto per tutti. Alcuni giocatori affermano invece di aver ottenuto una mezza correzione: i PE vengono ora assegnati correttamente, ma quelli perduti non sono tornati disponibili.

Speriamo quindi che Blizzard riesca a correggere il problema quanto prima. Vedere i propri progressi in Diablo Immortal vanificati non è certamente positivo e gli utenti potrebbero decidere di allontanarsi dal gioco, causando quindi anche una diminuzione dei guadagni per la compagnia.

Perlomeno, Diablo Immortal è arrivato in Cina ed è diventato immediatamente primo.