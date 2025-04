Berserk irrompe in Diablo 4 e Diablo Immortal con Behelit, demoni, quest, armature e oggetti a tema

Si tratta di eventi specifici sia per Diablo 4 che per Diablo Immortal, che si svolgeranno entrambi a maggio ma con partenza differente per i due giochi, come vediamo qui sotto.

Berserk sta dunque per approdare in Diablo 4 e Diablo Immortal attraverso un evento speciale che porterà la celebre storia intrisa di sangue all'interno del mondo dei giochi: elementi che abbiamo visto solitamente associati a Gatsu, Griffith e la Banda dei Falchi giungono dunque a Sanctuarium per la prima volta.

Vari elementi noti agli appassionati

Dopo il teaser trailer pubblicato giorni fa, arrivano dunque i dettagli sull'evento in cross-over tra Diablo e Berserk, con nuove quest e battaglie dall'ambientazione decisamente oscura che porteranno a sbloccare ricompense a tema.

L'Eclissi di Berserk in Diablo

L'evento Berserk x Diablo in Diablo 4 inizierà il 6 maggio e andrà avanti fino alla fine della Stagione 8 del gioco: si tratta di uccidere nuovi demoni per arrivare a ottenere il Behelit, l'amuleto arcano che ha scatenato grandi cataclismi nel manga.

È inoltre possibile ottenere l'Armatura del Berserker per il Barbaro, quella del Cavaliere del Teschio per il Negromante e quella del Lottatore per il Tagliagole, oltre ad altri elementi. Sono previsti anche pacchetti a tempo limitato come cavalcature, mascotte e trofei fari e Twitch Drop in arrivo in questo periodo.

L'evento di Diablo Immortal si chiama "Percorso del Lottatore" e andrà avanti dall'1 al 30 maggio. In questo periodo sarà possibile combattere contro il nuovo boss Nosferatu Zodd che abbiamo visto nel manga, protagonista di uno scontro davvero brutale per ottenere la gemma Behelit Cremisi.

Nel gioco è inoltre in arrivo l'evento Sventura del Sopravvissuto che ci porterà dentro la terrificante Eclissi per vivere in diretta il sacrificio della Banda dei Falchi. Si potranno ottenere varie ricompense a tema, anche in questo caso.

Per il resto, abbiamo visto il programma delle novità previste tra 2025 e 2026 per Diablo 4, con la nuova grossa espansione in arrivo l'anno prossimo.