Il 2025 di Diablo 4 sarà pieno di nuovi contenuti, quest e novità con una grossa espansione nel 2026

Dopo la Stagione della Stregoneria attualmente in corso, che si concluderà questo mese, la prossima è Il Ritorno di Belial, che si svolgerà tra aprile e luglio, e porterà con sé diverse novità interessanti, ma vediamo intanto lo schema previsto per le prossime stagioni.

Blizzard ha pubblicato la roadmap con tutte le novità previste per Diablo 4 da qui al 2026 , svelando che una grossa espansione è prevista per l'anno prossimo ma anche che diversi aggiornamenti interessanti sono in arrivo nei prossimi mesi .

Le prossime stagioni

La nuova espansione maggiore, come era emerso già in precedenza, non arriverà nel corso del 2025 ma è stata piazzata al momento nel corso del 2026, ma non mancheranno comunque le novità per i prossimi mesi, cadenzate nel corso delle prossime stagioni.

La roadmap di Diablo 4

Il Ritorno di Belial introdurrà i poteri dei boss con quest e novità come attività di incursione, oltre a introdurre il pet felino, l'anniversario dei due anni e una nuova collaborazione con un'altra IP ancora da annunciare, ma ci saranno anche nuovi boss (Belial, Urivar, Harbinger) e altro.

I Peccati degli Horadrim potranno i poteri horadrici, nuove quest, reputation board, Dungeon Escalation, nuovi pet e ulteriori attività. All'interno di questa stagione è peraltro prevista l'introduzione del supporto per tastiera e mouse su console, cosa che potrebbe risultare molto interessante per vari utenti.

Chaos Infernale porterà i poteri del Chaos e varie nuove quest, con ulteriori novità che devono ancora essere specificate, mentre nel 2026 è prevista una nuova espansione maggiore, probabilmente del calibro di Vessel of Hatred, oltre a un nuovo sistema di ranking che potrebbe modificare sensibilmente la progressione.