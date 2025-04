Un video di Assassin's Creed Shadows mette a confronto la versione PS5 Pro con e senza PSSR

Il PSSR è attivabile dagli utenti dal menu di impostazioni e si può utilizzare con tutti e tre i preset grafici (Qualità, Bilanciato e Prestazioni). Stando all'analisi di ElAnalistaDeBits si notano dei miglioramenti alla qualità dell'immagine , in particolare per quanto riguarda l'antialiasing, con lo stacco maggiore percepito nella modalità Bilanciata.

Ma ci sono anche dei lati negativi

Non è tutto perfetto e, al netto delle migliorie, il PSSR causa una leggera perdita di nitidezza nelle texture e nei riflessi, come già visto in altri titoli che sfruttano questa tecnologia di upscaling.

Per quanto riguarda le prestazioni, in modalità Qualità non ci sono differenze, con quella Bilanciata sono stati osservati dei problemi di desincronizzazione (ma difficili da notare senza VRR), mentre con il preset Performance si notano dei cali sotto i 60 fps in alcune situazioni.

Rimanendo in tema, Assassin's Creed Shadows pare stia avendo successo a livello commerciale, come confermano l'ultima classifica del Regno Unito e quella dei giochi più venduti a marzo in Europa e Nord America del PlayStation Store.